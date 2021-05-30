Облак: Все говорили о Реале и Барсе, но Атлетико набрал 50 очков к середине сезона

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак прокомментировал итоги прошлого сезона Ла Лиги, в котором "матрасники" завоевали золотые медали первенства.

– Вы прекрасно начали сезон и набрали 50 из 57 очков. Потом было несколько разочаровывающих матчей. Чувствовали ли вы, что победа ускользает?

– Первая половина сезона была невероятной, исторической. Все говорили лишь о том, что "Реал" и "Барса" недостаточно хороши, и никто не заметил, что мы набрали 50 очков к середине сезона. В любой другой стране вы были бы в зените славы независимо от того, как играют другие.

Мы потеряли часть очков, но не слишком переживали насчет того, чем закончится сезон. Это совсем не помогает. Так что мы просто сосредотачивались на очередном матче.

В течение сезона надо следить за рутинными делами, а результаты придут, если ты достаточно последователен в своей работе, – рассказал Облак.