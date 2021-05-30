  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Облак: Все говорили о Реале и Барсе, но Атлетико набрал 50 очков к середине сезона
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Облак: Все говорили о Реале и Барсе, но Атлетико набрал 50 очков к середине сезона

Испания
(2 голосов)

Голкипер "матрасников" подвел итоги чемпионского сезона

Облак: Все говорили о Реале и Барсе, но Атлетико набрал 50 очков к середине сезона

Новина українською

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак прокомментировал итоги прошлого сезона Ла Лиги, в котором "матрасники" завоевали золотые медали первенства.

– Вы прекрасно начали сезон и набрали 50 из 57 очков. Потом было несколько разочаровывающих матчей. Чувствовали ли вы, что победа ускользает?

– Первая половина сезона была невероятной, исторической. Все говорили лишь о том, что "Реал" и "Барса" недостаточно хороши, и никто не заметил, что мы набрали 50 очков к середине сезона. В любой другой стране вы были бы в зените славы независимо от того, как играют другие.

Мы потеряли часть очков, но не слишком переживали насчет того, чем закончится сезон. Это совсем не помогает. Так что мы просто сосредотачивались на очередном матче.

В течение сезона надо следить за рутинными делами, а результаты придут, если ты достаточно последователен в своей работе, – рассказал Облак.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Ян Облак
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...