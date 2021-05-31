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Зидан – об уходе из Реала: Я перестал ощущать доверие и поддержку со стороны клуба

Испания
(2 голосов)

Выдержки из послания француза

Зидан – об уходе из Реала: Я перестал ощущать доверие и поддержку со стороны клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан написал открытое письмо болельщикам "сливочных", в котором объяснил свое решение уйти в отставку. Приводит слова Зизу AS. Напомним, в прошлом сезоне "Реал" взял серебро в Ла Лиге и вылетел из ЛЧ в полуфинале.

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"Когда в марте 2019 года я принял предложение вернуться в Мадрид после восьми месяцев перерыва, то, конечно же, это случилось из-за просьбы Флорентино Переса и просьб фанатов команды, они поступали каждый день".

"Сейчас я ухожу, но не говорю "прощайте", я не устал от работы тренером. В мае 2018-го я ушел после 2,5 лет в клубе, ведь почувствовал, что после такого количества побед и трофеев, чтобы оставаться на самом высоком уровне, команде был необходим новый подход".

"Ситуация изменилась. Сейчас я ухожу, потому что перестал ощущать ни столь необходимое мне доверие со стороны клуба, ни поддержку – в первом нуждаюсь лично я, а второе нужно, чтобы строить что-то в долгосрочной перспективе. Я разбираюсь в футболе и знаком с требованиями "Реала". Знаю, что когда не выигрываешь, то нужно уходить".

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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wago27
31.05.2021 в 10:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.05.2021 в 10:27
Задана хотели в зиндан
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