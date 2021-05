Хавбек Реала сдал отрицательный тест на коронавирус и отправился в Бундестим

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос сдал отрицательный тест на коронавирусную инфенкцию COVID-19 и вернулся в лагерь своей национальной команды.

В середине мая Кроос инфицировался коронавирусом после того, как имел прямой контакт с заболевшим.

Toni Kroos has joined the national team's training camp after recovering from Covid-19 [???? @DFB_Team] pic.twitter.com/65xWufO9iJ