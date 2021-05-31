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Хавбек Реала сдал отрицательный тест на коронавирус и отправился в Бундестим
Он поможет команде Лева
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос сдал отрицательный тест на коронавирусную инфенкцию COVID-19 и вернулся в лагерь своей национальной команды.
В середине мая Кроос инфицировался коронавирусом после того, как имел прямой контакт с заболевшим.
Toni Kroos has joined the national team's training camp after recovering from Covid-19 [???? @DFB_Team] pic.twitter.com/65xWufO9iJ— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 30, 2021
Напомним, в рамках группы F команда Йоахима Лева сыграет с Францией (15 июня), Португалией (19 июня) и Венгрией (23 июня).
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