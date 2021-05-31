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Хавбек Реала сдал отрицательный тест на коронавирус и отправился в Бундестим

Испания
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Он поможет команде Лева

Хавбек Реала сдал отрицательный тест на коронавирус и отправился в Бундестим

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос сдал отрицательный тест на коронавирусную инфенкцию COVID-19 и вернулся в лагерь своей национальной команды.

В середине мая Кроос инфицировался коронавирусом после того, как имел прямой контакт с заболевшим.

Напомним, в рамках группы F команда Йоахима Лева сыграет с Францией (15 июня), Португалией (19 июня) и Венгрией (23 июня).

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В статье: Германия Тони Кроос коронавирус
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