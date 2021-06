Лео Месси и Кун Агуэро: хроники дружбы, длиной в 16 лет

Подписав Серхио Агуэро боссы "Барселоны" не только заимели топ-форварда, но и порадовали свою главную звезду. Лионель Месси дружит с Куном уже полтора десятка лет и даже крестил его старшего сына.

Это началось еще в 2005 году перед чемпионатом мира U-20, который Аргентина в итоге выиграла, а Месси стал лучшим бомбардиром и игроком турнира. Парни жили в одном номере, и Кун на всю жизнь запомнил поддержку Лео, когда ему сообщили о трагической смерти друга Эмилиано Молины. С тех пор они если и приезжали в сборную, то всегда селились вместе. Если же кто-то один пропускал сборы, то другой жил в номере один.

— Messi: "During the U20 World Cup, our coach Mr. Solari was a nice person and we were young. Me and Aguero came down at 10 o'clock at night, bought chips and Pepsi and as we went up, he was standing in front of the elevator. He scolded us but fortunately we hid some sweets." pic.twitter.com/TAOsCuU1No