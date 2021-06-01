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Лео Месси и Кун Агуэро: хроники дружбы, длиной в 16 лет

Испания
(1 голосов)

Посвящается первому большому трансферу "Барсы" в 2021-м

Лео Месси и Кун Агуэро: хроники дружбы, длиной в 16 лет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ronald Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Подписав Серхио Агуэро боссы "Барселоны" не только заимели топ-форварда, но и порадовали свою главную звезду. Лионель Месси дружит с Куном уже полтора десятка лет и даже крестил его старшего сына.

Это началось еще в 2005 году перед чемпионатом мира U-20, который Аргентина в итоге выиграла, а Месси стал лучшим бомбардиром и игроком турнира. Парни жили в одном номере, и Кун на всю жизнь запомнил поддержку Лео, когда ему сообщили о трагической смерти друга Эмилиано Молины. С тех пор они если и приезжали в сборную, то всегда селились вместе. Если же кто-то один пропускал сборы, то другой жил в номере один.

В те годы казалось, что молодое поколение аргентинцев порвет всех в мире. Этому поспособствовала и Олимпиада в Пекине, на которой Аргентина взяла золото - опять с Месси и Агуэро в старте. Юные звезды забили на турнире по два мяча. Еще столько же раз отличились Лавесси с Ди Марией, и этого хватило.

Лео Месси и Кун Агуэро: хроники дружбы, длиной в 16 лет - изображение 1

На клубном уровне они постоянно были соперниками, и Лео в основном доминировал. В некоторых матчах он словно специально возвращался в защиту, чтобы отобрать у товарища мяч.

А вот в сборной Аргентины друзья оставались неразлучны. Однажды Месси не приехал в сборную на товарняки, и тут же послал Агуэро шуточный СМС, дескать, тебя с кем поселили, на что получил идеальный ответ: "Не волнуйся, моя любовь, я один". "Не вздумай мне изменить!" - отписал Лео, и потом эта история попала на страницы автобиографии Куна.

Агуэро - единственный, кому Месси разрешает брать десятый номер в свое отсутствие в сборной. Говорят, он даже сам на этом настоял. Впервые Кун удостоился такой чести в 2013-м в спарринге с Боснией и Герцеговиной. Лео смотрел матч из Барселоны, но СМС и здесь не поленился отправить: "Ну как тебе десятка? Не жмет?" Кун доказал, что нет - оформил дубль, а Аргентина победила 2:0.

Ну а потом появился инстаграм, и мы уже наглядно увидели, насколько они привязаны друг к другу. У Лео и Куна есть по пару общих фото практически с каждого сбора аргентинцев. Они вместе в самолете…

На тренировке…

Лео Месси и Кун Агуэро: хроники дружбы, длиной в 16 лет - изображение 2

В раздевалке…

Есть даже одна уникальная фотка из номера. Месси подписал ее: "Попиваем с другом мате". При этом Агуэро на фотке крепко спит. Позже Кун оправдывался, что его подвел будильник. Ага, так мы ему и поверили.

Кун сам признавался, что не режимщик, в отличие от Лео. По его словам, Месси необходимо всего несколько минут на сборы, тогда как сам Агуэро любит зависнуть на телефоне на час-полтора, а дела делает в последнюю минуту.

С режимом сна тоже полное несовпадение: Лео отключается при первом прикосновении к кровати, тогда как Кун допоздна смотрит телек и вырубается под него. Несчастному Месси приходится ночью вставать и выключать телевизор. "Мы как старая супружеская пара. Лео - ужасный нытик", - смеялся как-то рекордсмен "Сити".

Сблизил мужчин и тот факт, что Месси крестил старшего сына Агуэро и Джаннины Марадоны Бенджамина в 2009 году. Звездная пара прожила вместе лишь четыре года, и развод получился столь громким, что покойный Диего Армандо даже вырезал голову зятя с семейного фото. Бенджамину, впрочем, на эти разборки плевать. Папу он любит и часто светится с ним на общих фотографиях.

Месси тоже не забывает время от времени уделять внимание крестнику - в том числе, и публично.

А вот на футбольном поле сотрудничество двух друзей до сих пор успешным не назовешь. После ранних побед с молодежкой и олимпийской сборной пошли сплошь разочарования. Два проигранных финала Копа Америка и фиаско в решающем матче чемпионата мира против Германии - такое нельзя забыть.

Лео Месси и Кун Агуэро: хроники дружбы, длиной в 16 лет - изображение 3

Пожалуй, последнее большое поражение Аргентины - на ЧМ-2018 от Франции. Месси в этот раз все-таки нашел голову Агуэро, но было слишком поздно - 3:4.

А вот не поздно ли "Барса" подписала Куна - вопрос пока открытый. На двоих с Месси им почти 67 лет, и это абсолютно точно лебединая песня для обоих. У них были прекрасные карьеры - Лео побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Испании, взял шесть Золотых мячей; Агуэро - просто лучший игрок в истории "Манчестер Сити" и один из самых качественных форвардов эры АПЛ.

Последний, совместный рывок мог бы эффектно закончить их путь в футболе, но если даже и не получится, это не станет трагедией. Они давно всем все доказали, и сейчас просто получили привилегию доиграть вместе, как всегда и желали.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Серхио Агуэро Барселона
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Комментарии (10)
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ФутбольнийГеній (Рівне)
01.06.2021 в 09:32
Так він Серхіо чи Кун?? Мабуть популярний в жінок з таким імям)
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0
-1
dmitroj88
01.06.2021 в 09:29
"Не хвилюйся, моя любов, я один" - развели голубятню в сборной
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+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.06.2021 в 09:48
Привет, анестезио. Я тебя вычислил. Сегодня напишу главреду про тебя!
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0
0
dmitroj88
01.06.2021 в 09:52
А прошлый раз чё, силенок не хватило? Очко себе вычисли, клоун
0
0
avatar
MES QUE UN ANUS
01.06.2021 в 09:13
Теперь хоть понятно почему барса подбирает игроков, которые топ-клубам не нужны. Смогут побороться за выход из группы в ЛЧ...
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+2
-2
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Red_Cat (Салоники)
01.06.2021 в 09:43
усохни, кнопка.
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+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.06.2021 в 09:51
Я ОБРАЩАЮСЬ К ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ РЕСУРСА УА-ФУТБОЛ. ПОД НИКОМ АНУС СПРЯТАЛСЯ ТОТ, КТО УЖЕ ИМЕЕТ НА ЭТОМ РЕСУРСЕ ДВА АККАУНТА! НЕМЕДЛЕННО ЗАБЛОКИРУЙТЕ ЭТО НИЧТОЖЕСТВО!
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0
-1
storm_ua (Николаев)
01.06.2021 в 08:54
Ага, новый нахлебник на кредитные бабки, каталонцы будут счастливы
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+3
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.06.2021 в 09:10
И охота тебе так позорить себя? Что-то умное о футболе можешь сказать?
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+1
-3
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.06.2021 в 09:44
игорек не способен изрекать что-то умное. мозгов нет.
+1
0


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