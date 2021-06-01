Лео Месси и Кун Агуэро: хроники дружбы, длиной в 16 лет

Подписав Серхио Агуэро боссы "Барселоны" не только заимели топ-форварда, но и порадовали свою главную звезду. Лионель Месси дружит с Куном уже полтора десятка лет и даже крестил его старшего сына.

Это началось еще в 2005 году перед чемпионатом мира U-20, который Аргентина в итоге выиграла, а Месси стал лучшим бомбардиром и игроком турнира. Парни жили в одном номере, и Кун на всю жизнь запомнил поддержку Лео, когда ему сообщили о трагической смерти друга Эмилиано Молины. С тех пор они если и приезжали в сборную, то всегда селились вместе. Если же кто-то один пропускал сборы, то другой жил в номере один.

— Messi: "During the U20 World Cup, our coach Mr. Solari was a nice person and we were young. Me and Aguero came down at 10 o'clock at night, bought chips and Pepsi and as we went up, he was standing in front of the elevator. He scolded us but fortunately we hid some sweets." pic.twitter.com/TAOsCuU1No — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 27, 2019

В те годы казалось, что молодое поколение аргентинцев порвет всех в мире. Этому поспособствовала и Олимпиада в Пекине, на которой Аргентина взяла золото - опять с Месси и Агуэро в старте. Юные звезды забили на турнире по два мяча. Еще столько же раз отличились Лавесси с Ди Марией, и этого хватило.

На клубном уровне они постоянно были соперниками, и Лео в основном доминировал. В некоторых матчах он словно специально возвращался в защиту, чтобы отобрать у товарища мяч.

А вот в сборной Аргентины друзья оставались неразлучны. Однажды Месси не приехал в сборную на товарняки, и тут же послал Агуэро шуточный СМС, дескать, тебя с кем поселили, на что получил идеальный ответ: "Не волнуйся, моя любовь, я один". "Не вздумай мне изменить!" - отписал Лео, и потом эта история попала на страницы автобиографии Куна.

Агуэро - единственный, кому Месси разрешает брать десятый номер в свое отсутствие в сборной. Говорят, он даже сам на этом настоял. Впервые Кун удостоился такой чести в 2013-м в спарринге с Боснией и Герцеговиной. Лео смотрел матч из Барселоны, но СМС и здесь не поленился отправить: "Ну как тебе десятка? Не жмет?" Кун доказал, что нет - оформил дубль, а Аргентина победила 2:0.

Ну а потом появился инстаграм, и мы уже наглядно увидели, насколько они привязаны друг к другу. У Лео и Куна есть по пару общих фото практически с каждого сбора аргентинцев. Они вместе в самолете…

На тренировке…

В раздевалке…

Есть даже одна уникальная фотка из номера. Месси подписал ее: "Попиваем с другом мате". При этом Агуэро на фотке крепко спит. Позже Кун оправдывался, что его подвел будильник. Ага, так мы ему и поверили.

Кун сам признавался, что не режимщик, в отличие от Лео. По его словам, Месси необходимо всего несколько минут на сборы, тогда как сам Агуэро любит зависнуть на телефоне на час-полтора, а дела делает в последнюю минуту.

С режимом сна тоже полное несовпадение: Лео отключается при первом прикосновении к кровати, тогда как Кун допоздна смотрит телек и вырубается под него. Несчастному Месси приходится ночью вставать и выключать телевизор. "Мы как старая супружеская пара. Лео - ужасный нытик", - смеялся как-то рекордсмен "Сити".

Сблизил мужчин и тот факт, что Месси крестил старшего сына Агуэро и Джаннины Марадоны Бенджамина в 2009 году. Звездная пара прожила вместе лишь четыре года, и развод получился столь громким, что покойный Диего Армандо даже вырезал голову зятя с семейного фото. Бенджамину, впрочем, на эти разборки плевать. Папу он любит и часто светится с ним на общих фотографиях.

Месси тоже не забывает время от времени уделять внимание крестнику - в том числе, и публично.

А вот на футбольном поле сотрудничество двух друзей до сих пор успешным не назовешь. После ранних побед с молодежкой и олимпийской сборной пошли сплошь разочарования. Два проигранных финала Копа Америка и фиаско в решающем матче чемпионата мира против Германии - такое нельзя забыть.

Пожалуй, последнее большое поражение Аргентины - на ЧМ-2018 от Франции. Месси в этот раз все-таки нашел голову Агуэро, но было слишком поздно - 3:4.

А вот не поздно ли "Барса" подписала Куна - вопрос пока открытый. На двоих с Месси им почти 67 лет, и это абсолютно точно лебединая песня для обоих. У них были прекрасные карьеры - Лео побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Испании, взял шесть Золотых мячей; Агуэро - просто лучший игрок в истории "Манчестер Сити" и один из самых качественных форвардов эры АПЛ.

Последний, совместный рывок мог бы эффектно закончить их путь в футболе, но если даже и не получится, это не станет трагедией. Они давно всем все доказали, и сейчас просто получили привилегию доиграть вместе, как всегда и желали.