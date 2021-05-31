Испания
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Два клуба АПЛ претендуют на новичка испанской Примеры
Интересен он и двум клубам Ла Лиги
Фото: Footie Spot
Вингер испанского "Эспаньола" Адриан Эмбарба заинтересовал английские "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон", сообщает AS.
"Норвич Сити", который только что вернулся в Английскую премьер-лигу, также заинтересован в услугах 29-летнего футболиста.
А "Леванте" и "Реал Бетис" отслеживают контрактную ситуацию с Эмбарба в Испании.
Сам Адриан Эмбарба хочет остаться в "Эспаньоле", его действующий контракт должен закончиться до 2024 года.
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