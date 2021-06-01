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Так хочет Перес: Карло Анчелотти может вернуться в Мадрид, назначение ожидается в ближайшее время
Опытный специалист сейчас в Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
По информации испанской прессы, менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти возглавляет список претендентов на пост главного тренера мадридского "Реала" для президента "меренг" Флорентино Переса.
Как сообщают AS и Marca со ссылкой на Cadena SER, руководство "сливочных" действительно больше всего хочет видеть на посту наставника именно итальянского специалиста. Напомним, "Папа Карло" уже тренировал "Реал" – с 2013-го по 2015-й год.
UPD. Информацию подтверждает Фабрицио Романо. Назначение должно произойти в ближайшее время.
Real Madrid are in talks with Carlo Ancelotti in order to appoint him as new manager, confirmed. ????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2021
No agreement signed yet as he’s under contract with #EFC - but Real are pushing for Ancelotti back, as per @ellarguero @jfelixdiaz. ⚪️
No direct contacts with Antonio Conte. ❌
Шорт-лист Переса покинул Макс Аллегри, так как он уже возглавил "Ювентус". В списке находятся Антонио Конте, Маурисио Почеттино, Рауль Гонсалес, Хаби Алонсо и вот теперь Карло Анчелотти. Контракт итальянца с "Эвертоном" истекает в июне 2024 года.
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