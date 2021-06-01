  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Так хочет Перес: Карло Анчелотти может вернуться в Мадрид, назначение ожидается в ближайшее время
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Так хочет Перес: Карло Анчелотти может вернуться в Мадрид, назначение ожидается в ближайшее время

Испания
(1 голосов)

Опытный специалист сейчас в Англии

Так хочет Перес: Карло Анчелотти может вернуться в Мадрид, назначение ожидается в ближайшее время

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По информации испанской прессы, менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти возглавляет список претендентов на пост главного тренера мадридского "Реала" для президента "меренг" Флорентино Переса.

Как сообщают AS и Marca со ссылкой на Cadena SER, руководство "сливочных" действительно больше всего хочет видеть на посту наставника именно итальянского специалиста. Напомним, "Папа Карло" уже тренировал "Реал" – с 2013-го по 2015-й год.

UPD. Информацию подтверждает Фабрицио Романо. Назначение должно произойти в ближайшее время.

Шорт-лист Переса покинул Макс Аллегри, так как он уже возглавил "Ювентус". В списке находятся Антонио Конте, Маурисио Почеттино, Рауль Гонсалес, Хаби Алонсо и вот теперь Карло Анчелотти. Контракт итальянца с "Эвертоном" истекает в июне 2024 года.

Читайте такжеРеал и Тоттенхэм хотят Конте, Индзаги в Интере, Почеттино покинет ПСЖ? Полная таблица тренерских трансферов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.06.2021 в 09:46
Да уж... Позор для Переса... Мечется в конвульсиях... Конте отказал, Аллегри отказал, Рауль ещё не готов, Почетино не отпустят шейхи...Перес сейчас похож на дедушку из сказки... У разбитого корыта.....
Ответить
+2
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
01.06.2021 в 14:38
Зато вы не мечетесь. То свинопас, то "легенда Клуба". Дальше кто?
Ответить
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
01.06.2021 в 15:21
Аа, еще был какой-то дядя Лионеля из Аргентины, который провалился по всем фронтам в вашей команде А Анчелотти отличный тренер и в 2015 году явно был уволен сгоряча, проведя великолепные полтора года и лишь в конце чуть смазав картину.
+1
-1
Algrab (Костопiль)
01.06.2021 в 16:10
0
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.06.2021 в 09:42
А сам папа Карло в курсе всего этого?
Ответить
+3
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...