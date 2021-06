Так хочет Перес: Карло Анчелотти может вернуться в Мадрид, назначение ожидается в ближайшее время

По информации испанской прессы, менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти возглавляет список претендентов на пост главного тренера мадридского "Реала" для президента "меренг" Флорентино Переса.

Как сообщают AS и Marca со ссылкой на Cadena SER, руководство "сливочных" действительно больше всего хочет видеть на посту наставника именно итальянского специалиста. Напомним, "Папа Карло" уже тренировал "Реал" – с 2013-го по 2015-й год.

UPD. Информацию подтверждает Фабрицио Романо. Назначение должно произойти в ближайшее время.

Real Madrid are in talks with Carlo Ancelotti in order to appoint him as new manager, confirmed. ????????



No agreement signed yet as he’s under contract with #EFC - but Real are pushing for Ancelotti back, as per @ellarguero @jfelixdiaz. ⚪️



No direct contacts with Antonio Conte. ❌