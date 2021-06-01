Так хочет Перес: Карло Анчелотти может вернуться в Мадрид

По информации испанской прессы, менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти возглавляет список претендентов на пост главного тренера мадридского "Реала" для президента "меренг" Флорентино Переса.

Как сообщают AS и Marca со ссылкой на Cadena SER, руководство "сливочных" действительно больше всего хочет видеть на посту наставника именно итальянского специалиста. Напомним, "Папа Карло" уже тренировал "Реал" – с 2013-го по 2015-й год.

Шорт-лист Переса покинул Макс Аллегри, так как он уже возглавил "Ювентус". В списке находятся Антонио Конте, Маурисио Почеттино, Рауль Гонсалес, Хаби Алонсо и вот теперь Карло Анчелотти. Контракт итальянца с "Эвертоном" истекает в июне 2024 года.