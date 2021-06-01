Агуэро – о переезде в Каталонию: На ужине после победы в АПЛ Пеп сказал, что я перехожу в лучший клуб мира

Новичок "Барселоны" Серхио Агуэро рассказал о своем переходе из "Манчестер Сити".

"Я провел в "Сити" 9 очень хороших лет. Прошлая кампания получилась смазанной из-за моих проблем с коленом, я не показывал максимум. Сейчас все в полном порядке. Пеп? На ужине после победы в АПЛ Гвардиола сказал мне, что я перехожу в лучшую команду мира. Я думаю также еще с юношества. Хотел, чтобы боссы клуба обратили на меня внимание – и теперь я здесь".

"Камбэк Гвардиолы в Каталонию? У него есть действующий контракт с "горожанами", я не могу это комментировать".