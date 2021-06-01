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Агуэро – о переезде в Каталонию: На ужине после победы в АПЛ Пеп сказал, что я перехожу в лучший клуб мира

Испания
(1 голосов)

Серхио на связи

Агуэро – о переезде в Каталонию: На ужине после победы в АПЛ Пеп сказал, что я перехожу в лучший клуб мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "Барселоны" Серхио Агуэро рассказал о своем переходе из "Манчестер Сити".

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"Я провел в "Сити" 9 очень хороших лет. Прошлая кампания получилась смазанной из-за моих проблем с коленом, я не показывал максимум. Сейчас все в полном порядке. Пеп? На ужине после победы в АПЛ Гвардиола сказал мне, что я перехожу в лучшую команду мира. Я думаю также еще с юношества. Хотел, чтобы боссы клуба обратили на меня внимание – и теперь я здесь".

"Камбэк Гвардиолы в Каталонию? У него есть действующий контракт с "горожанами", я не могу это комментировать".

"Конечно, хочу сыграть с Месси. Он примет решение вместе с руководством клуба. С ним всегда приятно взаимодействовать на поле. Если он останется здесь, а я думаю, что так и будет, то сделаю все возможное, чтобы "Барса" добилась больших успехов. Я общаюсь с Лео каждый день, правда, не могу сказать вам, о чем именно. Могу сообщить, что он поздравил меня с переходом".

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В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро Барселона
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Источник:
AS

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Комментарии (6)
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tomarinskiy (днепродзержинск)
01.06.2021 в 12:35
Сказал, чтобы ты не плакал
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Spokoyno (Киев)
01.06.2021 в 11:44
Рідний клуб завжди у "твоєму серці"... Навіть коли там виникли проблеми. Тут головне, що питання формування "кращого" поки не завершено тому Агуеро і не впевнений чи буде грати з Мессі в Барсі.
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 11:35
Сейчас бы связочку Агуэро – Суарез в нападении и Месси – Коутиньо – Фати на раздачу пасов
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 11:36
Летом подправить прицел Дембеле – и на роль девятки. Бегает быстро, убежать от защитника может.
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+1
0
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dmtroyan (Полтава)
01.06.2021 в 10:55
Гвардиолі нужно йти за Агуеро и Гарсією в Барсу. Там ще залишились знайомі йому ігроки. Так що новачком не буде.
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koral (Рівне)
01.06.2021 в 10:47
Якщо Пеп таке ляпнув, то це неповага до Мансіті.
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0
-1


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