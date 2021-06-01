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Агуэро – о переезде в Каталонию: На ужине после победы в АПЛ Пеп сказал, что я перехожу в лучший клуб мира
Серхио на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Новичок "Барселоны" Серхио Агуэро рассказал о своем переходе из "Манчестер Сити".
"Я провел в "Сити" 9 очень хороших лет. Прошлая кампания получилась смазанной из-за моих проблем с коленом, я не показывал максимум. Сейчас все в полном порядке. Пеп? На ужине после победы в АПЛ Гвардиола сказал мне, что я перехожу в лучшую команду мира. Я думаю также еще с юношества. Хотел, чтобы боссы клуба обратили на меня внимание – и теперь я здесь".
"Камбэк Гвардиолы в Каталонию? У него есть действующий контракт с "горожанами", я не могу это комментировать".
"Конечно, хочу сыграть с Месси. Он примет решение вместе с руководством клуба. С ним всегда приятно взаимодействовать на поле. Если он останется здесь, а я думаю, что так и будет, то сделаю все возможное, чтобы "Барса" добилась больших успехов. Я общаюсь с Лео каждый день, правда, не могу сказать вам, о чем именно. Могу сообщить, что он поздравил меня с переходом".
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