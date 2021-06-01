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Официально: Эрик Гарсия вернулся в каталонскую Барселону
Был несколько лет манчестерским горожанином
Barcelona
Испанский защитник Эрик Гарсия официально вернулся в каталонскую "Барселону" как свободный агент. Он подписал контракт до лета 2026-го, отступные – 400 миллионов евро.
Центрбек переехал в "Манчестер Сити" в 2017-м году, присоединившись к молодежной академии "горожан". С 2006-го по 2017-й Гарсия занимался в Ла Масии "Барселоны". За 3 сезона в стане "небесно-голубых" испанец сыграл 35 матчей за команду Гвардиолы и отдал 1 результативную передачу.
Home is where the heart is. pic.twitter.com/FQRV2L4n4R— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2021
В Англии Эрик выиграл чемпионат страны, Суперкубок и Кубок футбольной лиги. Он вошел в заявку сборной Испании на ЕВРО.
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