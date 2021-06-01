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Официально: Эрик Гарсия вернулся в каталонскую Барселону

Испания
(1 голосов)

Был несколько лет манчестерским горожанином

Официально: Эрик Гарсия вернулся в каталонскую Барселону

Barcelona

Новина українською

Испанский защитник Эрик Гарсия официально вернулся в каталонскую "Барселону" как свободный агент. Он подписал контракт до лета 2026-го, отступные – 400 миллионов евро.

Центрбек переехал в "Манчестер Сити" в 2017-м году, присоединившись к молодежной академии "горожан". С 2006-го по 2017-й Гарсия занимался в Ла Масии "Барселоны". За 3 сезона в стане "небесно-голубых" испанец сыграл 35 матчей за команду Гвардиолы и отдал 1 результативную передачу.

В Англии Эрик выиграл чемпионат страны, Суперкубок и Кубок футбольной лиги. Он вошел в заявку сборной Испании на ЕВРО.

Официально: Эрик Гарсия вернулся в каталонскую Барселону - изображение 1

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В статье: Барселона Манчестер Сити Эрик Гарсия
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Источник:
FCB

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Комментарии (5)
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 11:27
Эрик на позиции Жерара играет же, да?
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Red_Cat (Салоники)
01.06.2021 в 10:17
Агуэро - свободный агент из МС, Гарсия - свободный агент из МС. Гвардиола - следующий?
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0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 10:40
Следующий Де Брюйне свободным агентом, потом Фоден, далее Гвардиола. Вот так лучше.
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+1
0
Skin Bastard (Кривой Рог)
01.06.2021 в 10:47
Зинченко?
0
0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 11:20
Будет на уровне Альбы, пускай и он приходит. Сейчас может повторить судьбу Чигринского.
0
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