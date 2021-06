Мадридский Реал презентовал домашнюю форму на сезон-2021/22

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте опубликовал фотографии новой домашней экипировки, в которой "сливочные" будут играть в следующем сезоне.

Основной комплект выполнен в традиционном для клуба белом цвете. Вставки оформлены синим и оранжевым. Техническим спонсором испанского гранда остается немецкая компания Adidas.

Real Madrid have dropped their new home kit for the 2021-22 season ???? pic.twitter.com/4da9HsG5m6