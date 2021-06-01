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Мадридский Реал презентовал домашнюю форму на сезон-2021/22

Испания
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Казалось бы, все как обычно, но все равно красиво

Мадридский Реал презентовал домашнюю форму на сезон-2021/22

Real Madrid

Новина українською

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте опубликовал фотографии новой домашней экипировки, в которой "сливочные" будут играть в следующем сезоне.

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Основной комплект выполнен в традиционном для клуба белом цвете. Вставки оформлены синим и оранжевым. Техническим спонсором испанского гранда остается немецкая компания Adidas.

Мадридцы завершили кампанию-2020/21 без трофеев. В прошлом сезоне "Реал" выиграл серебро чемпионата Испании. "Сливочные" уступили титул соседям, хотя "королевский клуб" боролся с "Атлетико" до самого последнего тура. В ЛЧ "меренги" уступили будущему победителю турнира "Челси" в полуфинале, из Кубка Испании вылетели на этапе 1/16 финала.

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В статье: Реал (Мадрид) футбольная форма
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