Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лапорта: Месси хочет побеждать в Лиге чемпионов, дело не в деньгах
Президент "Барселоны" рассказал о ситуации вокруг контракта с Месси
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент
"Мы общается с Лео, все в порядке. Эта ситуация не зависит от аудита. Итоги финансового года более-менее понятны. У нас будет больше информации, когда аудит закончится, но все уже запланировано.
Я убежден, что Месси хотел бы сыграть с Агуэро, как и говорил Кун. Дело не в деньгах, Месси относится к этому с большим пониманием. Он хочет видеть конкурентоспособную команду, брать трофеи, побеждать в Лиге чемпионов.
Трансферы, которые мы проводим, касаются в том числе переговоров с Месси. Мы очень им дорожим", - сказал Лапорта.
Популярное сейчас
- Источник: Бенфика поменяла цену на игрока, которым интересовался Шахтер
- Соломон всерьез рассматривает вариант переезда в Англию
- Контракт Пятова, заявление по Малиновскому, звездный новичок Барсы. Главные новости за 31 мая
- Испанский форвард покидает Тенерифе и возвращается в Динамо
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
Новости по теме
- 13:57 Зарубежные Лапорта высказался о будущем Кумана в Барселоне и контракте Месси
- 06:35 Украинские Черноморец в УПЛ, Коваленко и Коноплянка пропустят Евро, Юве вернет Аллегри. Главные новости за 27 мая
- 12:05 Зарубежные СМИ: Лапорта уже договорился с Месси о продлении контракта – теперь Жоан хочет убедить Пепа вернуться в Барсу