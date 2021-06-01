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Лапорта: Месси хочет побеждать в Лиге чемпионов, дело не в деньгах

Испания
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Президент "Барселоны" рассказал о ситуации вокруг контракта с Месси

Лапорта: Месси хочет побеждать в Лиге чемпионов, дело не в деньгах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг контракта с нападающим Лионелем Месси.

"Мы общается с Лео, все в порядке. Эта ситуация не зависит от аудита. Итоги финансового года более-менее понятны. У нас будет больше информации, когда аудит закончится, но все уже запланировано.

Я убежден, что Месси хотел бы сыграть с Агуэро, как и говорил Кун. Дело не в деньгах, Месси относится к этому с большим пониманием. Он хочет видеть конкурентоспособную команду, брать трофеи, побеждать в Лиге чемпионов.

Трансферы, которые мы проводим, касаются в том числе переговоров с Месси. Мы очень им дорожим", - сказал Лапорта.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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