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Месси продлит контракт с Барселоной на два года

Испания
(1 голосов)

Аргентинец якобы согласился на предложенные финансовые условия

Месси продлит контракт с Барселоной на два года

AS / JAVIER GANDUL

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает испанский журналист Мигель Рико.

По информации источника, аргентинец согласился с предложенными клубом финансовыми условиями и формулой выплат.

Ожидается, что после согласования деталей стороны подпишут 2-летний контракт.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Лионель Месси стал лучшим бомбардиром "Барселоны", забив 30 голов.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (9)
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ukatan (Харьковская обл.)
01.06.2021 в 19:29
Вот в чем еще одна разница между Месси и Роналду. "Великий Месси" совершенно не способен на новые вызовы. А зачем куда-то стремиться, что-то кому-то доказывать? "Нас и здесь неплохо кормят".
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+1
0
Algrab (Костопiль)
01.06.2021 в 19:10
Значить 2-8 це ще не межа ...
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
01.06.2021 в 19:08
Ну так этого и стоило ждать. Ему же друга Агуэро зачем подписали. Чтобы он остался
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0
0
Primeval (Одесса)
01.06.2021 в 18:54
Вот и вся разница с Роналду. Тот играл не в одном чемпионате, был лидером команд и добывал чемпионство. А этот в топливных условиях сидит и вечно возмущается
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+3
0
prockop4uck (Киев)
01.06.2021 в 18:35
Как и ожидалось - зассал.
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.06.2021 в 18:11
теперь Месси все усстраивает в клубе? в прошло году же так рвался уйти. а сейчас и тренер наверное хороший. и трансферная политика в лице Агуеро классная. Правда, ничего хорошего из этого не выйдет.
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+4
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
01.06.2021 в 18:17
А ты как бы не знаешь, почему он хотел уйти в прошлом году?))
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+3
-2
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
01.06.2021 в 18:30
Та він нікуди насправді не хотів йти. В нього жінка, діти в Барселоні, і переїжджати в Манчестер чи Париж вони не збираються. А без них він ніде не поїде.
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
01.06.2021 в 18:00
Уря!!!!!
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+3
-1


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