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Месси продлит контракт с Барселоной на два года
Аргентинец якобы согласился на предложенные финансовые условия
AS / JAVIER GANDUL
Нападающий
Leo Messi, que lo ha puesto fácil, acepta la oferta económica del Barça y la fórmula de pago. Queda nada, detalles estructurales, para su renovación por 2 años— Miguel Rico (@MigRico) June 1, 2021
По информации источника, аргентинец согласился с предложенными клубом финансовыми условиями и формулой выплат.
Ожидается, что после согласования деталей стороны подпишут 2-летний контракт.
Напомним, что по итогам прошлого сезона Лионель Месси стал лучшим бомбардиром "Барселоны", забив 30 голов.
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