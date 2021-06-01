  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бело-зеленый клуб испанской Примеры определился с наставником
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бело-зеленый клуб испанской Примеры определился с наставником

Испания
(1 голосов)

Доверие ненадолго

Бело-зеленый клуб испанской Примеры определился с наставником

Фото: Твіттер Ельче

Новина українською

Главный тренер "Эльче" Франсиско Эскриба продлил контракт с клубом до 2022 года.

Этот сезон главная команда из одноименного города провинции Аликанте (автономное сообщество Валенсия) завершила на спасительном 17 месте.

56-летний Фран Эскриба тренирует команду с февраля. Тогда она находилась на предпоследнем месте, а благодаря его работе заняла 4 позицию с конца и сумела спастись от вылета из Примеры.

Читайте такжеПримера. Эльче красиво избежал вылета, а Уэска покинула элиту

Эскриба возглавляет команду не впервые - он тренировал "Эльче" в 2012-2015 годах, выводил команду из Сегунды в Примеру. Между тем был главным тренером "Хетафе", "Вильярреала" и "Сельты".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Примера Фран Эскриба Ла Лига Эльче
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...