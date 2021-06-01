Бело-зеленый клуб испанской Примеры определился с наставником

Главный тренер "Эльче" Франсиско Эскриба продлил контракт с клубом до 2022 года.

Этот сезон главная команда из одноименного города провинции Аликанте (автономное сообщество Валенсия) завершила на спасительном 17 месте.

56-летний Фран Эскриба тренирует команду с февраля. Тогда она находилась на предпоследнем месте, а благодаря его работе заняла 4 позицию с конца и сумела спастись от вылета из Примеры.

Эскриба возглавляет команду не впервые - он тренировал "Эльче" в 2012-2015 годах, выводил команду из Сегунды в Примеру. Между тем был главным тренером "Хетафе", "Вильярреала" и "Сельты".