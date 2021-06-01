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Итальянский тренер возглавил Реал

Испания
(2 голосов)

"Эвертон" потерял наставника

Итальянский тренер возглавил Реал

Фото: Офіційний сайт Реалу

Новина українською

Главным тренером испанского "Реала" стал итальянский наставник Карло Анчелотти, он оставил английский "Эвертон".

С итальянским специалистом заключен контракт сроком до июня 2024 года. Тренер будет зарабатывать в "Реале" около 6 млн евро в год, пишет журналист Фабрицио Романо.

В штаб Анчелотти войдет тренер по физической подготовке Антонио Пинтус, который уже работал в "Реале" с 2016 по 2019 год. Два года он работал с Антонио Конте в "Интере". Также в "Реале" будет работать Давиде Анчелотти, сын 61-летнего специалиста.

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61-летний итальянец заменил Зинедина Зидана на этом посту.

Анчелотти уже работал в "Реале" (2013-2015 годы) и выиграл с командой 4 трофеи, в том числе 10-й в истории клуба титул обладателей Кубка / Лиги чемпионов.

"Эвертон" под руководством Анчелотти занял 10 место в АПЛ и не попал в еврокубки, как и в прошлом сезоне, когда стал 12-м.

Зидан по своей инициативе покинул "Реал" 27 мая. В завершившемся сезоне "бланкос" с французом дошли до полуфинала Лиги чемпионов и заняли второе место в Ла Лиге.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль)
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Комментарии (15)
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Loader (Днепр)
01.06.2021 в 22:01
Ну что сказать. Повезло Пересу, отхватил топ-тренера с неожиданной стороны. Нужен ли он Реалу? Папа Карло умеет строить новые команды, а это РМ как раз и необходимо.
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0
0
Кот2021 (Николаев)
01.06.2021 в 21:57
Я бы на месте фанов Реала не радовался. Нынешнему Реалу не такой тренер нужен - Анчелотти пойдет путем Бенитеса.
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+1
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Барселиниус (землянин)
01.06.2021 в 22:07
Вполне вероятно. Но подождём кого купит Перес в межсезонье.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
01.06.2021 в 21:44
Пи..да каталонским карликам.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
01.06.2021 в 21:17
Хороший вариант, уж точно лучше, чем Конте, который кроме чемпионатов ничего выигрывать и не умеет. А Мадрид это в первую очередь ЛЧ. С возвращением, Папа Карло!
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+2
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
01.06.2021 в 21:01
В Реалі криза жанру? По кругу пішли? Анчелотті звісно крутим був тренером, поважним,... але вік... Чому не Рауль?
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0
-2
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hardcorepwnz (Украина)
01.06.2021 в 21:16
Да ну какой Рауль, мы же не Барселона и не Ювентус. Пусть еще опыта поднаберется.
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+1
0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 21:16
Флорентино напивается по вечерам и звонит бывшим, зовёт обратно: "Игроков, арбитров, всё для тебя сделаю, всех куплю. Только прости засранца и вернись."
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+1
-3
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hardcorepwnz (Украина)
01.06.2021 в 21:18
Вы сильно уж палиться начинаете, уважаемый фанат Барселоны, который "10 лет читал форум и тут решил зарегистрироваться".
+3
0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 21:21
Палишься? В смысле? Я и не скрывал вроде, что за Барсу. А шутки юмора в моих комментариях обо всех без исключения: и про Реал, и про Барсу, и про Рона, и про Месси пошутить могу. Считаю это нормальным.
0
-1
simply_the_best (Львов)
01.06.2021 в 21:26
Ну это очень громко називать " шутками"..
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.06.2021 в 20:38
Мойес в Эвертон вернётся,а Ребров в Вест Хем
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0
-1
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 20:39
Хамес Родригес в Мадрид.
Ответить
0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
01.06.2021 в 20:44
И Карвет-Льюин вместе Ришарлсоном
0
-1
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
01.06.2021 в 20:35
Папа Карло... Нажива, приманка на Мальвину (припоминаете Мбаппе с голубыми волосами?)?Ну а так то при нём Эвертон похорошел. Могёт ещё, значит. Посмотрим-поглядим на второе пришествие. Что сострогает данный столяр на сей раз.
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