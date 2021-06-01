Итальянский тренер возглавил Реал

Главным тренером испанского "Реала" стал итальянский наставник Карло Анчелотти, он оставил английский "Эвертон".

С итальянским специалистом заключен контракт сроком до июня 2024 года. Тренер будет зарабатывать в "Реале" около 6 млн евро в год, пишет журналист Фабрицио Романо.

В штаб Анчелотти войдет тренер по физической подготовке Антонио Пинтус, который уже работал в "Реале" с 2016 по 2019 год. Два года он работал с Антонио Конте в "Интере". Также в "Реале" будет работать Давиде Анчелотти, сын 61-летнего специалиста.

61-летний итальянец заменил Зинедина Зидана на этом посту.

Анчелотти уже работал в "Реале" (2013-2015 годы) и выиграл с командой 4 трофеи, в том числе 10-й в истории клуба титул обладателей Кубка / Лиги чемпионов.

"Эвертон" под руководством Анчелотти занял 10 место в АПЛ и не попал в еврокубки, как и в прошлом сезоне, когда стал 12-м.

Зидан по своей инициативе покинул "Реал" 27 мая. В завершившемся сезоне "бланкос" с французом дошли до полуфинала Лиги чемпионов и заняли второе место в Ла Лиге.