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После двухлетней аренды. Защитник Бетиса возвращается в Барселону

Испания
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Каталонский клуб вернул 22-летнего футболиста

После двухлетней аренды. Защитник Бетиса возвращается в Барселону

Фото: ФК Барселона

Новина українською

Защитник "Бетиса" Эмерсон Аларесидо возвращается в "Барселону".

Каталонский клуб вернул 22-летнего футболиста после двухлетней аренды в "Бетисе".

Отметим, что в минувшем сезоне Ла Лиги бразилец во всех турнирах провел 38 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач.

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В статье: Барселона Бетис (Севилья) Эмерсон Лейте Ди Соуза Жуниор
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Источник:
FC Barcelona

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