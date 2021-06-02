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После двухлетней аренды. Защитник Бетиса возвращается в Барселону
Каталонский клуб вернул 22-летнего футболиста
Фото: ФК Барселона
Защитник "Бетиса" Эмерсон Аларесидо возвращается в "Барселону".
Каталонский клуб вернул 22-летнего футболиста после двухлетней аренды в "Бетисе".
Отметим, что в минувшем сезоне Ла Лиги бразилец во всех турнирах провел 38 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач.
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Источник:FC Barcelona
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