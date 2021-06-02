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Экс-форвард Реала – о камбэке Анчелотти: Когда тебя зовет мадридский клуб, то отказать трудно

Испания
(1 голосов)

Не далеко от истины

Экс-форвард Реала – о камбэке Анчелотти: Когда тебя зовет мадридский клуб, то отказать трудно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-нападающий мадридского "Реала" Майкл Оуэн прокомментировал возвращение итальянского специалиста Карло Анчелотти в клуб. В своем твиттере англичанин отметил:

"Вау, я не ожидал такого! Правда, когда тебя зовет мадридский "Реал", то отказать трудно".

Английский форвард перешел в "Реал" из "Ливерпуля" в 2004 году. Карьеру Оуэна в Мадриде считают не слишком удачной. Майкл забил за "сливочных" 14 голов в 41 поединке, при этом в 22 матчах он выходил на поле на замену.

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Напомним, вчера, 1 июня, руководство "меренг" объявило о назначении Карло Анчелотти главным тренером вместо французского специалиста Зинедина Зидана.

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В статье: Карло Анчелотти Майкл Оуэн Реал (Мадрид)
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Комментарии (6)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.06.2021 в 13:39
Пусть Оуэн это расскажет Конте или Алегри....
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+1
-5
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hardcorepwnz (Украина)
02.06.2021 в 13:46
Кто тебе сказал, что с ними вообще велись переговоры В каждой новости бедняга вякаешь про Конте, иди своим со свинопасами помогай договариваться и всякий непотреб из АПЛ подписывать
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+4
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.06.2021 в 15:14
Кто тебе сказал, что с ними НЕ велись переговоры В каждой новости бедняга вякаешь про великую БАРСЕЛОНУ! Иди своим со свинопасами помогай договариваться и всякий непотреб из АПЛ подписывать, типа, бейла возвращать ..
0
0
avatar
MES QUE UN ANUS
02.06.2021 в 14:00
Ну что визгливый олень, твои письма кто-то читает?
Ответить
+5
-2
Algrab (Костопiль)
02.06.2021 в 14:17
хіба що лікуючий лікар- психіатр...
+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.06.2021 в 14:27
Дуриан, а чё ты такой довольный? Тебе опять твой руковводитель в трусики залез, да, Алень противный?
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+4
-1


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