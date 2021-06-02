Экс-форвард Реала – о камбэке Анчелотти: Когда тебя зовет мадридский клуб, то отказать трудно

Экс-нападающий мадридского "Реала" Майкл Оуэн прокомментировал возвращение итальянского специалиста Карло Анчелотти в клуб. В своем твиттере англичанин отметил:

"Вау, я не ожидал такого! Правда, когда тебя зовет мадридский "Реал", то отказать трудно".

Wow, never expected that either! Although when @realmadrid come calling it’s hard to say no. #Ancelotti — michael owen (@themichaelowen) June 1, 2021

Английский форвард перешел в "Реал" из "Ливерпуля" в 2004 году. Карьеру Оуэна в Мадриде считают не слишком удачной. Майкл забил за "сливочных" 14 голов в 41 поединке, при этом в 22 матчах он выходил на поле на замену.

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Напомним, вчера, 1 июня, руководство "меренг" объявило о назначении Карло Анчелотти главным тренером вместо французского специалиста Зинедина Зидана.