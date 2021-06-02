Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-форвард Реала – о камбэке Анчелотти: Когда тебя зовет мадридский клуб, то отказать трудно
Не далеко от истины
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-нападающий мадридского "Реала" Майкл Оуэн прокомментировал возвращение итальянского специалиста Карло Анчелотти в клуб. В своем твиттере англичанин отметил:
"Вау, я не ожидал такого! Правда, когда тебя зовет мадридский "Реал", то отказать трудно".
Wow, never expected that either! Although when @realmadrid come calling it’s hard to say no. #Ancelotti— michael owen (@themichaelowen) June 1, 2021
Английский форвард перешел в "Реал" из "Ливерпуля" в 2004 году. Карьеру Оуэна в Мадриде считают не слишком удачной. Майкл забил за "сливочных" 14 голов в 41 поединке, при этом в 22 матчах он выходил на поле на замену.
Напомним, вчера, 1 июня, руководство "меренг" объявило о назначении Карло Анчелотти главным тренером вместо французского специалиста Зинедина Зидана.
Популярное сейчас
- Мирча Луческу продлил контракт с Динамо
- Дания не пускает болельщиков России на матч Евро
- ВИДЕО, как Беседина нокаутировали во время выполнения нового упражнения в сборной
- Реал вернул Анчелотти, ПСЖ не пускает в Тоттенхэм Почеттино. Полная таблица тренерских трансферов
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО