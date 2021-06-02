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Усман Дембеле рассказал о своем будущем в Барселоне
Предложений о продлении контракта не поступало
fcbarcelonanoticias.com
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле рассказал, что ещё не обсуждал вопрос о новом контракте с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой.
"Посмотрим, как всё сложится. Мы встретимся с руководством "Барсы". У меня ещё есть время на принятие решения, нет никакой спешки. Сейчас все мои мысли связаны с предстоящим чемпионатом Европы", — цитирует Дембеле L'Equipe.
В сезоне-2020/2021 Усман Дембеле провел за "блаугранас" 44 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.
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