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Усман Дембеле рассказал о своем будущем в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Предложений о продлении контракта не поступало

Усман Дембеле рассказал о своем будущем в Барселоне

fcbarcelonanoticias.com

Новина українською

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле рассказал, что ещё не обсуждал вопрос о новом контракте с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой.

"Посмотрим, как всё сложится. Мы встретимся с руководством "Барсы". У меня ещё есть время на принятие решения, нет никакой спешки. Сейчас все мои мысли связаны с предстоящим чемпионатом Европы", — цитирует Дембеле L'Equipe.

В сезоне-2020/2021 Усман Дембеле провел за "блаугранас" 44 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (3)
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ВАРдрид безтрофейник (Мадрид )
02.06.2021 в 16:45
Ещё никогда болельщики Барсы не ждали настолько трансферов на выход! Намного больше, чем трансферов на вход. Ибо шут Бартомеу собрал такое количество мусора в команде, что избавляться от него придётся ещё несколько лет.
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Algrab (Костопiль)
02.06.2021 в 16:48
Це ти , ригал, накрапав?
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ВАРдрид безтрофейник (Мадрид )
02.06.2021 в 16:56
А попроще можно? Вы уже второй, пишущий непонятный комментарий.
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