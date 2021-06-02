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Уже ветеран: звездному новичку каталонской Барселоны исполнилось 33 года

Испания
(1 голосов)

Многие интересуются в данном контексте, сколько лет Луису Суаресу… 34!

Уже ветеран: звездному новичку каталонской Барселоны исполнилось 33 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Серхио Леонель Агуэро дель Кастильо родился 2 июня 1988 года в Кильмесе (провинция Буэнос-Айреса). Аргентинский нападающий выступал за сборную страны на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, где выиграл золотые медали и забил два гола в полуфинальной игре со сборной Бразилии.

Он принимал участие в чемпионатах мира 2010, 2014 (серебро) и 2018 годов. Всего на чемпионатах мира сыграл 12 матчей и забил 2 мяча. Участник Кубков Америки 2011, 2015 (серебро) и 2016 (серебро) годов.

Агуэро перебрался в Европу в 2006 году, в "Атлетико" из "Индепендьенте". В Мадриде он забил 101 гол в 234 матчах, побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА 2010.

В июле 2011-го перешел в "Манчестер Сити" и уже в дебютном сезоне помог команде выиграть первый чемпионский титул за 44 года, забив победный гол в ворота "Куинз Парк Рейнджерс" на 94-й минуте в матче последнего тура. Агуэро – лучший бомбардир в истории "горожан".

31 мая 2021 года было объявлено, что Серхио подписал двухлетний контракт с "Барселоной".

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В статье: Серхио Агуэро
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Комментарии (4)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
02.06.2021 в 19:22
Ну с Днюхой. Желаю забить как можно больше голов за Барсу.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
02.06.2021 в 18:07
Собрались, как-то Сергей Леонидович и Леонид Андреевич мате вместе выпить... )))
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
02.06.2021 в 18:17
Попозже присоединюсь
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
02.06.2021 в 18:28
Хорошо Александр.. ээээ.. как вас по батюшки то?
0
-1


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