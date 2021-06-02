Уже ветеран: звездному новичку каталонской Барселоны исполнилось 33 года

Серхио Леонель Агуэро дель Кастильо родился 2 июня 1988 года в Кильмесе (провинция Буэнос-Айреса). Аргентинский нападающий выступал за сборную страны на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, где выиграл золотые медали и забил два гола в полуфинальной игре со сборной Бразилии.

Он принимал участие в чемпионатах мира 2010, 2014 (серебро) и 2018 годов. Всего на чемпионатах мира сыграл 12 матчей и забил 2 мяча. Участник Кубков Америки 2011, 2015 (серебро) и 2016 (серебро) годов.

Агуэро перебрался в Европу в 2006 году, в "Атлетико" из "Индепендьенте". В Мадриде он забил 101 гол в 234 матчах, побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА 2010.

В июле 2011-го перешел в "Манчестер Сити" и уже в дебютном сезоне помог команде выиграть первый чемпионский титул за 44 года, забив победный гол в ворота "Куинз Парк Рейнджерс" на 94-й минуте в матче последнего тура. Агуэро – лучший бомбардир в истории "горожан".

31 мая 2021 года было объявлено, что Серхио подписал двухлетний контракт с "Барселоной".