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Серхио Агуэро будет зарабатывать в Барселоне в разы меньше, чем в Манчестер Сити
А были и лучшие предложения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Зарплата 34-летнего аргентинца Серхио Агуэро за 2-летним контрактом с "Барселоной" составит 6 млн евро в год до уплаты налогов, сообщает Mundo Deportivo.
В его контракте также прописаны значительные бонусы, которые зависят от его игры: за голы, победы и трофеи.
Для сравнения, в английском "Манчестер Сити" за тот же срок он получал 23 миллиона.
У Серхио были и более привлекательные предложения, в частности, от итальянского "Ювентуса". Однако он выбрал "Барсу", потому что дружит с Лионелем Месси.
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