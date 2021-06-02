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Серхио Агуэро будет зарабатывать в Барселоне в разы меньше, чем в Манчестер Сити

Испания
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А были и лучшие предложения

Серхио Агуэро будет зарабатывать в Барселоне в разы меньше, чем в Манчестер Сити

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Зарплата 34-летнего аргентинца Серхио Агуэро за 2-летним контрактом с "Барселоной" составит 6 млн евро в год до уплаты налогов, сообщает Mundo Deportivo.

В его контракте также прописаны значительные бонусы, которые зависят от его игры: за голы, победы и трофеи.

Для сравнения, в английском "Манчестер Сити" за тот же срок он получал 23 миллиона.

У Серхио были и более привлекательные предложения, в частности, от итальянского "Ювентуса". Однако он выбрал "Барсу", потому что дружит с Лионелем Месси.

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В статье: Лионель Месси Ювентус (Турин) Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити зарплата
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