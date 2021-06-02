Серхио Агуэро будет зарабатывать в Барселоне в разы меньше, чем в Манчестер Сити

Зарплата 34-летнего аргентинца Серхио Агуэро за 2-летним контрактом с "Барселоной" составит 6 млн евро в год до уплаты налогов, сообщает Mundo Deportivo.

В его контракте также прописаны значительные бонусы, которые зависят от его игры: за голы, победы и трофеи.

Для сравнения, в английском "Манчестер Сити" за тот же срок он получал 23 миллиона.

У Серхио были и более привлекательные предложения, в частности, от итальянского "Ювентуса". Однако он выбрал "Барсу", потому что дружит с Лионелем Месси.