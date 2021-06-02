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Анчелотти - запасной вариант Реала? Клуб сначала обращался к другому кандидату

Испания
(1 голосов)

Давнего знакомого

Анчелотти - запасной вариант Реала? Клуб сначала обращался к другому кандидату

Фото: 360NOBS.COM

Новина українською

Испанский "Реал Мадрид" рассматривал других кандидатов на пост главного тренера до назначения итальянца Карло Анчелотти.

"Бланкос" контактировали с португальцем Жозе Моуринью, который с недавних пор возглавляет "Рому", сообщает The Telegraph.

Мадридский клуб дважды неформально связывался со своим бывшим тренером, чтобы узнать его отношение к возможности возвращения в "Реал".

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Португалец сообщил, что его не интересует эта идея. Моуринью сосредоточен на работе в римском клубе. После отказа королевский клуб переключился на Анчелотти.

Моуринью тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы. При нем клуб стал чемпионом Испании.

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В статье: Жозе Моуриньо Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
03.06.2021 в 00:24
Он так и тренировать будет, как запасной.))
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kalan-86 (Анкара)
02.06.2021 в 23:26
Флорентино во всей красе. Как он втихаря контактировал с Лопетеги, так же теперь уводит тренеров (или пытается) из других клубов, даже тех, которых сам выставил из команды. Я уже молчу про Суперлигу. Молодец Маур, что послал старого. Хоть у него есть чувство собственного достоинства. Папа Карло классный тренер, и возможно хороший человек, но видимо мягкотел.
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