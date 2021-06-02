Анчелотти - запасной вариант Реала? Клуб сначала обращался к другому кандидату

Испанский "Реал Мадрид" рассматривал других кандидатов на пост главного тренера до назначения итальянца Карло Анчелотти.

"Бланкос" контактировали с португальцем Жозе Моуринью, который с недавних пор возглавляет "Рому", сообщает The Telegraph.

Мадридский клуб дважды неформально связывался со своим бывшим тренером, чтобы узнать его отношение к возможности возвращения в "Реал".

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Португалец сообщил, что его не интересует эта идея. Моуринью сосредоточен на работе в римском клубе. После отказа королевский клуб переключился на Анчелотти.

Моуринью тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы. При нем клуб стал чемпионом Испании.