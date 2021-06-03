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Анчелотти убежден, что Гарет Бэйл может провести великолепный сезон в Реале

Испания
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Карло знает его способности, ведь тренировал игрока в свою первую мадридскую каденцию

Анчелотти убежден, что Гарет Бэйл может провести великолепный сезон в Реале

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новый наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал, рассчитывает ли он на валлийского нападающего Гарета Бэйла. Футболист провел прошлый сезон в аренде в "Тоттенхэме", а теперь возвращается в столицу Испании.

"У него было мало матчей в АПЛ, но он много забил (11 голов в 20 поединках). Гарет был очень эффективен в последних поединках сезона, он демонстрировал стабильность. Я хорошо его знаю. Если у него будет мотивация, то он сможет провести великолепный сезон – я в этом вообще не сомневаюсь. Надеюсь, что Бэйл, Иско, Марсело и все те, кто потерял место в основе, докажут своим трудом, что хотят играть за команду".

Напомним, трудовой договор валлийца с "меренгами" истекает 30 июня 2022 года.

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В статье: Гарет Бэйл Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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