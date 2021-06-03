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Анчелотти убежден, что Гарет Бэйл может провести великолепный сезон в Реале
Карло знает его способности, ведь тренировал игрока в свою первую мадридскую каденцию
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал, рассчитывает ли он на валлийского нападающего Гарета Бэйла. Футболист провел прошлый сезон в аренде в "Тоттенхэме", а теперь возвращается в столицу Испании.
"У него было мало матчей в АПЛ, но он много забил (11 голов в 20 поединках). Гарет был очень эффективен в последних поединках сезона, он демонстрировал стабильность. Я хорошо его знаю. Если у него будет мотивация, то он сможет провести великолепный сезон – я в этом вообще не сомневаюсь. Надеюсь, что Бэйл, Иско, Марсело и все те, кто потерял место в основе, докажут своим трудом, что хотят играть за команду".
Напомним, трудовой договор валлийца с "меренгами" истекает 30 июня 2022 года.
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