Анчелотти убежден, что Гарет Бэйл может провести великолепный сезон в Реале

Новый наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал, рассчитывает ли он на валлийского нападающего Гарета Бэйла. Футболист провел прошлый сезон в аренде в "Тоттенхэме", а теперь возвращается в столицу Испании.

"У него было мало матчей в АПЛ, но он много забил (11 голов в 20 поединках). Гарет был очень эффективен в последних поединках сезона, он демонстрировал стабильность. Я хорошо его знаю. Если у него будет мотивация, то он сможет провести великолепный сезон – я в этом вообще не сомневаюсь. Надеюсь, что Бэйл, Иско, Марсело и все те, кто потерял место в основе, докажут своим трудом, что хотят играть за команду".