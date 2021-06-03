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Сын Йохана Кройфа получит должность в структуре каталонской Барселоны
Эта фамилия связана с "сине-гранатовыми"
Manel Montilla, MD
Экс-футболист "Барселоны", "МЮ", "Алавеса" и донецкого "Металлурга", сын Йохана Кройффа Йорди, получит должность в структуре испанского гранда. 47-летний голландец будет работать в техническом секретариате каталонцев.
По информации издания Mundo Deportivo, уже сегодня, 3 июня, пресс-служба "Барселоны" может объявить о камбеке Кройфа-младшего в Каталонию. Он уже прибыл в офис, чтобы подписать контракт.
С августа 2020-го Йорди тренировал клуб "Шэньчжэнь", он договорился с руководством о досрочном расторжении трудового договора. Также специалист ранее работал в "Маккаби" (Тель-Авив), "Чунцин Лифань" и сборной Эквадора.
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