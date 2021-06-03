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Сын Йохана Кройфа получит должность в структуре каталонской Барселоны

Испания
(1 голосов)

Эта фамилия связана с "сине-гранатовыми"

Сын Йохана Кройфа получит должность в структуре каталонской Барселоны

Manel Montilla, MD

Новина українською

Экс-футболист "Барселоны", "МЮ", "Алавеса" и донецкого "Металлурга", сын Йохана Кройффа Йорди, получит должность в структуре испанского гранда. 47-летний голландец будет работать в техническом секретариате каталонцев.

По информации издания Mundo Deportivo, уже сегодня, 3 июня, пресс-служба "Барселоны" может объявить о камбеке Кройфа-младшего в Каталонию. Он уже прибыл в офис, чтобы подписать контракт.

С августа 2020-го Йорди тренировал клуб "Шэньчжэнь", он договорился с руководством о досрочном расторжении трудового договора. Также специалист ранее работал в "Маккаби" (Тель-Авив), "Чунцин Лифань" и сборной Эквадора.

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В статье: Барселона Йохан Кройф Йорди Кройф
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (2)
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MES QUE UN ANUS
03.06.2021 в 14:33
Потом от этого клейма в трудовой не отмоется...
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+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
03.06.2021 в 14:41
Пойди сам отмойся. Слишком часто здесь испражняешься, поц.
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0
-2


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