Сын Йохана Кройфа получит должность в структуре каталонской Барселоны

Экс-футболист "Барселоны", "МЮ", "Алавеса" и донецкого "Металлурга", сын Йохана Кройффа Йорди, получит должность в структуре испанского гранда. 47-летний голландец будет работать в техническом секретариате каталонцев.

По информации издания Mundo Deportivo, уже сегодня, 3 июня, пресс-служба "Барселоны" может объявить о камбеке Кройфа-младшего в Каталонию. Он уже прибыл в офис, чтобы подписать контракт.

С августа 2020-го Йорди тренировал клуб "Шэньчжэнь", он договорился с руководством о досрочном расторжении трудового договора. Также специалист ранее работал в "Маккаби" (Тель-Авив), "Чунцин Лифань" и сборной Эквадора.