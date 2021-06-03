Полузащитник Лукас Васкес продлил контракт с "Реалом".

29-летний испанец заключил с мадридским клубом новое соглашение до лета 2024 года.

Напомним, что в минувшем сезоне Васкес за "Реал" во всех турнирах сыграл в 34 матчах, в которых забил 2 гола и сделал восемь результативных передач.