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Васкес продлил контракт с Реалом
Новый договор рассчитан до лета 2024 года
Фото: realmadrid.com
Полузащитник Лукас Васкес продлил контракт с "Реалом".
29-летний испанец заключил с мадридским клубом новое соглашение до лета 2024 года.
✍️ #LucasVázquez2024 pic.twitter.com/uIlAS1Aw4A— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) June 3, 2021
Напомним, что в минувшем сезоне Васкес за "Реал" во всех турнирах сыграл в 34 матчах, в которых забил 2 гола и сделал восемь результативных передач.
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Источник:realmadrid.com
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