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Васкес продлил контракт с Реалом

Испания
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Новый договор рассчитан до лета 2024 года

Васкес продлил контракт с Реалом

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Полузащитник Лукас Васкес продлил контракт с "Реалом".

29-летний испанец заключил с мадридским клубом новое соглашение до лета 2024 года.

Напомним, что в минувшем сезоне Васкес за "Реал" во всех турнирах сыграл в 34 матчах, в которых забил 2 гола и сделал восемь результативных передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Лукас Васкес
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Источник:
realmadrid.com

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