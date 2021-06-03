Реал в ближайшее время продлит контракт с Начо

"Реал" продлит контракт с защитником Начо Фернандесом, пишет ABC.es.

По информации источника, новое соглашение с 31-летним испанцем будет действовать до конца июня 2024 года.

Начо является воспитанником "Реала". В сезоне-2020/21 он провел 33 матча за "Королевский клуб", на счету игрока 1 гол и 1 результативная передача.