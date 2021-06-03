Депай готов подписать трехлетний контракт с Барселоной

"Барселона" в ближайшее время может заключить контракт с форвардом "Лиона" Мемфисом Депаем, пишет Diario Sport.

По данным источника, с 1 июля футболист станет свободным агентом, и каталонцы подпишут соглашение с нападающим до 2024 года. Сообщается, что в контракте голландца будет прописана небольшая сумма отступных.

В сезоне-2020/21 27-летний игрок провел 36 матчей в лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.