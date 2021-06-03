  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Депай готов подписать трехлетний контракт с Барселоной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Депай готов подписать трехлетний контракт с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Мемфис может сменить клубную прописку

Депай готов подписать трехлетний контракт с Барселоной

Новина українською

"Барселона" в ближайшее время может заключить контракт с форвардом "Лиона" Мемфисом Депаем, пишет Diario Sport.

По данным источника, с 1 июля футболист станет свободным агентом, и каталонцы подпишут соглашение с нападающим до 2024 года. Сообщается, что в контракте голландца будет прописана небольшая сумма отступных.

В сезоне-2020/21 27-летний игрок провел 36 матчей в лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Мемфис Депай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
03.06.2021 в 17:48
Пусть подписывают, тем более бесплатно, должен же хоть кто-то заиграть из напов после Суареса.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
03.06.2021 в 17:52
Он только внесёт сумятицу в ряды Барселоны. Наглый негр хуже татарина.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
03.06.2021 в 17:30
Ну и нах эта разрисованная обезьяна нужна? С Месси согласовано, мать вашу?
Ответить
0
-1
avatar
Барсепиниус (землянин)
03.06.2021 в 17:44
п н х фейк
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
03.06.2021 в 17:45
Сам ты фейк. п н х
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
03.06.2021 в 16:57
Лапорта молодец. Всех бесплатных топовых игроков в Европе соберёт. Ух, всем покажем
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
03.06.2021 в 17:28
"Безкоштовний сир у крамниці "Господарчих товарів"
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
03.06.2021 в 17:42
Уволит Куманя будет молодец.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
03.06.2021 в 16:54
Нашару це добре а далі самі питання? Оклад не копійчаний запросить. 6... чи 8 нападників і кожному навіть за сидіння на лави млн плати чи не забагато? Чи будуть продавати більш вправного Гризманна, за копійки трошки вправного Бр... та когось ще? Криза ж не закінчилася! Навіть, якщо дозволять вболівальників хоч 30% та знизять оклади... "Де деньги Зін?" Тим більш з К... ще питання не вирішено! Наберуть, а потім новий тренер для побудови своєї гри буде вимагати інших
Ответить
0
0
avatar
Барсепиниус (землянин)
03.06.2021 в 16:14
Куманя себе союзника зазывает? Не уровень он Барсы.
Ответить
+2
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
03.06.2021 в 16:36
они ОБА не нужны в Барсе
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
03.06.2021 в 17:27
Это фейк. Я этого не писал. Под меня пи@арьё всякое из ридакции косит.
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
03.06.2021 в 17:37
Я твой рот е@ал, пи@арюга ты конченная. А ну быстро съе@ал с моего ника, уе@ан блъ.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...