Испания
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Депай готов подписать трехлетний контракт с Барселоной
Мемфис может сменить клубную прописку
"Барселона" в ближайшее время может заключить контракт с форвардом "Лиона" Мемфисом Депаем, пишет Diario Sport.
По данным источника, с 1 июля футболист станет свободным агентом, и каталонцы подпишут соглашение с нападающим до 2024 года. Сообщается, что в контракте голландца будет прописана небольшая сумма отступных.
В сезоне-2020/21 27-летний игрок провел 36 матчей в лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.
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Комментарии (13)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
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MES QUE UN CLUB
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Spokoyno (Киев)
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Red_Cat (Салоники)
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Барселиниус (землянин)
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