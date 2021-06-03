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Рамос призвал игроков Реала не идти на сокращение зарплат
Это связано с тем, что руководство хочет купить Килиана Мбаппе
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Защитник "Реала" Серхио Рамос призвал одноклубников не соглашаться на снижение заработной платы, поскольку считает, что таким образом клуб хочет сэкономить деньги, чтобы потом купить форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, пишет Onda Cero.
Напомним, Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
В минувшем сезоне "Реал" занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив "Атлетико"
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