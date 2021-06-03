Рамос призвал игроков Реала не идти на сокращение зарплат

Попробую тебе объяснить. Для болельщиков команды, которые они очень любят, по настоящему, их команда всегда будет лучшей. Это примерно как для ребёнка мама. Она может быть не очень , мягко говоря, красивая/заметная, но для ребёнка она самая лучшая и красивая. Вот примерно так для нас Барса. А то, что Ливерпуль, или МЮ не обсуждается на сайте так, как Барса и Реал, не есть наша вина. Попробуй быть зачинщиком. Почему бы и нет? Ты молодой, дерзай! )