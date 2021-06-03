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Рамос призвал игроков Реала не идти на сокращение зарплат

Испания
(1 голосов)

Это связано с тем, что руководство хочет купить Килиана Мбаппе

Рамос призвал игроков Реала не идти на сокращение зарплат

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Новина українською

Защитник "Реала" Серхио Рамос призвал одноклубников не соглашаться на снижение заработной платы, поскольку считает, что таким образом клуб хочет сэкономить деньги, чтобы потом купить форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, пишет Onda Cero.

Напомним, Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

В минувшем сезоне "Реал" занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив "Атлетико"

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Комментарии (10)
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Red_Cat (Салоники)
03.06.2021 в 16:35
бунт на корабле? быдлуган срамом взбунтовался? ату его, перес, в стойло хасидское животное загони!
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+4
-4
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MES QUE UN CLUB
03.06.2021 в 16:53
Хорошая новость
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+4
-2
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trafalgar (Запорожье)
03.06.2021 в 16:58
вы лучше следите что в барселоне сейчас будет.там куманю походу капец,эх вы реаловские и барселоновские клоуны,в жизни и слова друг друг так в лицо не скажите как сретесь тут
+2
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
03.06.2021 в 17:10
Спокойно малыш, дядьки сами разберутся.)
+4
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.06.2021 в 17:32
Ответ Запорожью. С чего бы это в Барсе Куману будет не хорошо?. Что касается клоунов, то и здесь промашка. Клоуны на этом футбольном ресурсе, это исключительно фанаты Реала. Ну и третье... Легко и свободно всегда и везде, при личной встрече, в кругу друзей и незнакомым людям, я говорю правду про великую Барселону и Реал. И никогда ещё проблем не было.
+1
-2
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MES QUE UN CLUB
03.06.2021 в 17:38
Дариан, это совсем ещё ребёнок из Запорожье. Ему всего 17 лет от роду. Но конечно на путь праведный указать надо, чтобы в жизни ему было легче.))
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trafalgar (Запорожье)
03.06.2021 в 17:40
я не болею не за барсу и не за реал а вот фанов тошно становится,почему то фанаты ливера и ман ю так не срутся,почему баварии и боруссии так не срутся,почему милан ювентус так сильно не срутся?
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trafalgar (Запорожье)
03.06.2021 в 17:41
Я болею за ливерпуль. и я не ненавижу ман ю и их фанатов,мне просто побоку,мне не по кайфу сидеть тут и говорить что мой великий ливерпуль а ман ю позорный
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trafalgar (Запорожье)
03.06.2021 в 17:42
ты дариан,тут все время говоришь мол барса великая,так в чем величие? вели чие было в 2008-2012 и 2015 , сейчас его нет,будь обьективен и не перехваливай барселону
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MES QUE UN CLUB
03.06.2021 в 17:52
Попробую тебе объяснить. Для болельщиков команды, которые они очень любят, по настоящему, их команда всегда будет лучшей. Это примерно как для ребёнка мама. Она может быть не очень , мягко говоря, красивая/заметная, но для ребёнка она самая лучшая и красивая. Вот примерно так для нас Барса. А то, что Ливерпуль, или МЮ не обсуждается на сайте так, как Барса и Реал, не есть наша вина. Попробуй быть зачинщиком. Почему бы и нет? Ты молодой, дерзай! )
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