Рональд Куман останется в Барселоне - уже готовы 2 новые трансферы, - Фабрицио Романо

Главный тренер голландец Рональд Куман продолжит тренировать испанскую "Барселону", подтверждает инсайдер-журналист Фабрицио Романо.

Клуб также подпишет для усиления новых игроков после Эрика и Агуэро.

Правление "Барсы" настаивает на подписании Мемфиса Депая. 2 или 3 года контракта с ним уже на столе.

Речь идет и о подписании Жоржиньо Вийналдума - до 2024 года, впереди у него медицинский осмотр.

Напомним, накануне шла речь о возможном увольнении Кумана из-за того, что "Барселона" не получила чемпионства да еще и потеряла любые надежды на него за несколько туров до окончания Примеры.