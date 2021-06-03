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Рональд Куман останется в Барселоне - уже готовы 2 новые трансферы, - Фабрицио Романо
Eurosport
Главный тренер голландец Рональд Куман продолжит тренировать испанскую "Барселону", подтверждает инсайдер-журналист Фабрицио Романо.
Клуб также подпишет для усиления новых игроков после Эрика и Агуэро.
Правление "Барсы" настаивает на подписании Мемфиса Депая. 2 или 3 года контракта с ним уже на столе.
Речь идет и о подписании Жоржиньо Вийналдума - до 2024 года, впереди у него медицинский осмотр.
Напомним, накануне шла речь о возможном увольнении Кумана из-за того, что "Барселона" не получила чемпионства да еще и потеряла любые надежды на него за несколько туров до окончания Примеры.
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