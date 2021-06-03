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Рональд Куман останется в Барселоне - уже готовы 2 новые трансферы, - Фабрицио Романо

Испания
(2 голосов)
Рональд Куман останется в Барселоне - уже готовы 2 новые трансферы, - Фабрицио Романо

Eurosport

Новина українською

Главный тренер голландец Рональд Куман продолжит тренировать испанскую "Барселону", подтверждает инсайдер-журналист Фабрицио Романо.

Клуб также подпишет для усиления новых игроков после Эрика и Агуэро.

Правление "Барсы" настаивает на подписании Мемфиса Депая. 2 или 3 года контракта с ним уже на столе.

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Речь идет и о подписании Жоржиньо Вийналдума - до 2024 года, впереди у него медицинский осмотр.

Напомним, накануне шла речь о возможном увольнении Кумана из-за того, что "Барселона" не получила чемпионства да еще и потеряла любые надежды на него за несколько туров до окончания Примеры.

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В статье: Рональд Куман Барселона Жоржиньо Вейналдум Мемфис Депай Фабрицио Романо
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Комментарии (8)
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ВАРдрид безтрофейник (Мадрид )
03.06.2021 в 21:38
Считаю, что только по новому сезону можно будет всерьёз оценивать работу Кумана в Барсе. Потому что оценивать работу в бардаке со сменой руководства, без денег, с арестом бывшего президента, с худшим стартом сезона Месси за последние лет 12 минимум, с ужасной формой Бускетса и Гризманна и с тремя тяжёлыми травмами игроков старта в начале сезона, пожалуй, глупо.Сейчас Куману подвезли тех, кого он просил. Уберут шлак из состава, хотя бы частично. Президент адекват. Если возьмёт чемпионство и вылетит из ЛЧ где-то в ¼ или дальше без разгрома - будет молодцом. Если нет, то спасибо за Педри и Френки, Мингесу и Араухо, Деста и воскрешение Антуана, но через год до свидания.
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+1
-3
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Динамiт (Василькiв)
03.06.2021 в 21:25
Зараз вилізуть олені -- небриті та не голені, та розкажуть що так було задумано !
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+3
-2
Algrab (Костопiль)
03.06.2021 в 21:31
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+2
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
03.06.2021 в 21:17
Посередній тренер, посередні трансфери для майбутнього середняка чемпіонату Іспанії
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
03.06.2021 в 20:54
Трансферы наверное еще хуже чем при Бартомеу. Агуэро это не тот с кем можно разррывать защиту топ клубов. Вейналдум - ну такое. 30 лет. Уже подписывали такого же плана игроков типо Пьянича и Артура Видаля. и что? И пшик вышел. Депай - это тоже ни к чему. Хороший игрок, но не топ. 27 лет, развиватсья уже некуда. Вообщем, один мрак.
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+2
-2
Кот2021 (Николаев)
03.06.2021 в 22:04
Артуро Видаль из тех игроков, что нигде кашу не испортит - Барсе бы парочку таких и у Тер Штегена работы вдвое уменьшится.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
03.06.2021 в 22:28
0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 20:52
Супер!!!!!!!!!!!!)))))))))
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