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Рональд Куман остается в Барселоне - официально
Фото: Твіттер Барселони
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что голландец Рональд Куман продолжит тренировать главную команду.
Рональд Куман продолжит тренировать "Барселону" в следующем сезоне, - заявил Лапорта в своем Твиттере.
Напомним, что Куман тренирует Барсу с августа 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
Однако распространялись слухи о том, что новый президент Лапорта хочет избавиться от наставника и досрочно расторгнуть соглашение.
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
03.06.2021 в 22:22
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