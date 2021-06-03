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Рональд Куман остается в Барселоне - официально

Испания
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Рональд Куман остается в Барселоне - официально

Фото: Твіттер Барселони

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что голландец Рональд Куман продолжит тренировать главную команду.

Рональд Куман продолжит тренировать "Барселону" в следующем сезоне, - заявил Лапорта в своем Твиттере.

Напомним, что Куман тренирует Барсу с августа 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

Однако распространялись слухи о том, что новый президент Лапорта хочет избавиться от наставника и досрочно расторгнуть соглашение.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Algrab (Костопiль)
03.06.2021 в 22:22
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