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Отец Агуэро: Похоже, Месси остается в Барсе – они с Серхио будут играть вместе, ребята дружат с 15 лет
Аргентинец аргентинца видит издалека
Getty Images / Global Images Ukraine
Леонель дель Кастильо, отец нападающего Серхио Агуэро, прокомментировал в эфире Radio La Red переход своего сына в каталонскую "Барселону".
"После подписания контракта с "Барселоной" Серхио счастлив. Я вижу это. Сын не знал, что ждет его в будущем. Несколько клубов были заинтересованы в его переезде. Интерес проявлял "Арсенал", в последний момент с нами связался "Челси".
"Он не остался в Англии, выбор был между Италией и Испанией. Он с 15 лет дружит с Лионелем Месси, они постоянно общались. Похоже, Месси остается в "Барселоне", так что они с Серхио будут играть вместе".
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