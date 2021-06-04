Отец Агуэро: Похоже, Месси остается в Барсе – они с Серхио будут играть вместе, ребята дружат с 15 лет

Вчера уже Чили обыграли))). Благодаря очередному пенальти Месси еле отскоЧИЛИ))). Аргентина ничего не смогла выиграть, когда Месси и Агуэро были молоды, а теперь - это уже два пенсионера ходячих, а через полтора год вообще пыль будет сыпаться. Это Марадона много в одиночку тянуть не самую сильную сборную к чемпионству, но не Месси с Агуэро))). Единственная надежда Аргентины- это Лаутаро и неувядающий Ди Мария. А так команда чуть выше среднего уровня.