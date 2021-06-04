  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Отец Агуэро: Похоже, Месси остается в Барсе – они с Серхио будут играть вместе, ребята дружат с 15 лет
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Агуэро: Похоже, Месси остается в Барсе – они с Серхио будут играть вместе, ребята дружат с 15 лет

Испания
(1 голосов)

Аргентинец аргентинца видит издалека

Отец Агуэро: Похоже, Месси остается в Барсе – они с Серхио будут играть вместе, ребята дружат с 15 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Леонель дель Кастильо, отец нападающего Серхио Агуэро, прокомментировал в эфире Radio La Red переход своего сына в каталонскую "Барселону".

"После подписания контракта с "Барселоной" Серхио счастлив. Я вижу это. Сын не знал, что ждет его в будущем. Несколько клубов были заинтересованы в его переезде. Интерес проявлял "Арсенал", в последний момент с нами связался "Челси".

"Он не остался в Англии, выбор был между Италией и Испанией. Он с 15 лет дружит с Лионелем Месси, они постоянно общались. Похоже, Месси остается в "Барселоне", так что они с Серхио будут играть вместе".

Читайте такжеОтец Серхио Агуэро не верит слезам тренера Гвардиолы

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Серхио Агуэро Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.06.2021 в 11:24
Ну вот и прекрасно! Перед ЧМ 2022 хорошо будет сыграна связка МЕССИ - АГУЭРО. Что позволит лучшему футболисту всех времён - Лео Месси завоевать Кубок Мира!
Ответить
0
-1
Dr. House (Поділля)
04.06.2021 в 12:08
Вчера уже Чили обыграли))). Благодаря очередному пенальти Месси еле отскоЧИЛИ))). Аргентина ничего не смогла выиграть, когда Месси и Агуэро были молоды, а теперь - это уже два пенсионера ходячих, а через полтора год вообще пыль будет сыпаться. Это Марадона много в одиночку тянуть не самую сильную сборную к чемпионству, но не Месси с Агуэро))). Единственная надежда Аргентины- это Лаутаро и неувядающий Ди Мария. А так команда чуть выше среднего уровня.
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.06.2021 в 10:37
Это уже не ФКБ- а БДСМ (Барселонские Друзяки Самого Месси)
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
04.06.2021 в 10:49
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...