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Лидер Атлетико может покинуть Мадрид ради Баварии или Челси
Мюнхенцы и лондонцы – победители двух последних розыгрышей Лиги чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, этим летом хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес может переехать из Мадрида. Сообщается, что в услугах полузащитника "матрасников" заинтересованы боссы мюнхенской "Баварии", также представители "Челси" хотят приобрести футболиста.
Официального предложения по игроку пока не последовало, отмечается, что предварительных переговоров с агентом Сауля еще не было. Тем не менее, в "Атлетико" уже связались с полузащитником "Удинезе" Родриго Де Паулем как потенциальной заменой своему лидеру.
Saúl could leave Atlético Madrid this summer. FC Bayern are interested but no official bid yet, Chelsea are also informed on Saúl situation. Open race and no advanced negotiations yet. Atléti are already in talks for Rodrigo de Paul as potential replacement. ???????? #Atleti #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2021
В сезоне-2020/21 испанец сыграл за "Атлетико" 41 матч во всех турнирах – забил 2 гола и оформил 1 результативную передачу.
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