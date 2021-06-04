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Лидер Атлетико может покинуть Мадрид ради Баварии или Челси

Испания
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Мюнхенцы и лондонцы – победители двух последних розыгрышей Лиги чемпионов

Лидер Атлетико может покинуть Мадрид ради Баварии или Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, этим летом хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес может переехать из Мадрида. Сообщается, что в услугах полузащитника "матрасников" заинтересованы боссы мюнхенской "Баварии", также представители "Челси" хотят приобрести футболиста.

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Официального предложения по игроку пока не последовало, отмечается, что предварительных переговоров с агентом Сауля еще не было. Тем не менее, в "Атлетико" уже связались с полузащитником "Удинезе" Родриго Де Паулем как потенциальной заменой своему лидеру.

В сезоне-2020/21 испанец сыграл за "Атлетико" 41 матч во всех турнирах – забил 2 гола и оформил 1 результативную передачу.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Сауль Ньигес Родриго де Пауль
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