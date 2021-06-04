  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бэйл: Карло Анчелотти — великий тренер, у нас были отличные моменты
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бэйл: Карло Анчелотти — великий тренер, у нас были отличные моменты

Испания
(1 голосов)

Гарет рад, что Карло вновь возглавил клуб

Бэйл: Карло Анчелотти — великий тренер, у нас были отличные моменты

talkSPORT

Новина українською

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл назвал тренера Карло Анчелотти, вернувшегося в "Королевский клуб", великим.

"Я знаю, что Карло Анчелотти — великий тренер. Я хорошо его знаю, в прошлом у нас были отличные моменты в "Реале". Как только закончится чемпионат Европы, у нас с ним состоится разговор, от которого мы будем отталкиваться в вопросе моего будущего в команде", — приводит Sky Sports слова Бэйла.

В сезоне-2020/21 Бэйл выступал за "Тоттенхэм" на правах аренды из "Реала".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл Карло Анчелотти
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...