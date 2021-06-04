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Бэйл: Карло Анчелотти — великий тренер, у нас были отличные моменты
Гарет рад, что Карло вновь возглавил клуб
talkSPORT
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл назвал тренера Карло Анчелотти, вернувшегося в "Королевский клуб", великим.
"Я знаю, что Карло Анчелотти — великий тренер. Я хорошо его знаю, в прошлом у нас были отличные моменты в "Реале". Как только закончится чемпионат Европы, у нас с ним состоится разговор, от которого мы будем отталкиваться в вопросе моего будущего в команде", — приводит Sky Sports слова Бэйла.
В сезоне-2020/21 Бэйл выступал за "Тоттенхэм" на правах аренды из "Реала".
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