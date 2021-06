ТМ. Испания - Португалия 0:0. К чемпионату Европы не готовы

Первый тайм сегодняшнего спарринга хочется взять и стереть из памяти. Настолько бледного, слабого, а порой и бессмысленного футбола в исполнении топ-сборных не было уже давно.

Испания стремилась контролировать мяч, но ее вингеры не могли обыграть один в один, а хавбеки во главе с Алькантарой пасовали поперек-назад вместо обострений. Как итог - единственный острый момент за 45 минут создал Мората, нашедший передачей Феррана Торреса, да только тот промазал.

У Португалии не было и этого. Феликс и Жота устроили какие-то прятки, Ренату Санчеш коллекционировал потери, а до Роналду мяч просто не доходил.

Лишь после перерыва собравшиеся на "Ванда Метрополитано" зрители увидели какое-то подобие осмысленной игры. Прежде всего, речь про Испанию, которая за вторые 45 минут придумала 3-4 потенциально голевые атаки - впрочем, не доведенные до ума ее форвардами. Альваро Мората имел три попытки, но так и не попал в створ из пределов штрафной, а для Пабло Сарабии невыполнимой оказалась миссия поразить пустые ворота с 10 метров.

Португалия ответила на это единственным голевым шансом - Диогу Жота замыкал навес от Роналду, но мяч задел Лапорта и ушел на угловой. Криштиану в том эпизоде сделал все идеально.

Наверное, Испания наиграла на 1:0, но Луис Энрике 75 минут промариновал на скамейке лучшего бомбардира-испанца Примеры Жерара Морено, а без него умельца сделать решающее касание не нашлось. Важное открытие перед Евро, кстати.

16 - Spain have won 16 of their 37 games against Portugal (D15 L6), more than against any other National side alongside France (GP35 W16 D7 L12) and Switzerland (GP22 W16 D5 L1). Iberian.