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ТМ. Испания - Португалия 0:0. К чемпионату Европы не готовы

Испания
(1 голосов)

Особенно это касается португальцев

ТМ. Испания - Португалия 0:0. К чемпионату Европы не готовы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый тайм сегодняшнего спарринга хочется взять и стереть из памяти. Настолько бледного, слабого, а порой и бессмысленного футбола в исполнении топ-сборных не было уже давно.

Испания стремилась контролировать мяч, но ее вингеры не могли обыграть один в один, а хавбеки во главе с Алькантарой пасовали поперек-назад вместо обострений. Как итог - единственный острый момент за 45 минут создал Мората, нашедший передачей Феррана Торреса, да только тот промазал.

У Португалии не было и этого. Феликс и Жота устроили какие-то прятки, Ренату Санчеш коллекционировал потери, а до Роналду мяч просто не доходил.

Лишь после перерыва собравшиеся на "Ванда Метрополитано" зрители увидели какое-то подобие осмысленной игры. Прежде всего, речь про Испанию, которая за вторые 45 минут придумала 3-4 потенциально голевые атаки - впрочем, не доведенные до ума ее форвардами. Альваро Мората имел три попытки, но так и не попал в створ из пределов штрафной, а для Пабло Сарабии невыполнимой оказалась миссия поразить пустые ворота с 10 метров.

Португалия ответила на это единственным голевым шансом - Диогу Жота замыкал навес от Роналду, но мяч задел Лапорта и ушел на угловой. Криштиану в том эпизоде сделал все идеально.

Наверное, Испания наиграла на 1:0, но Луис Энрике 75 минут промариновал на скамейке лучшего бомбардира-испанца Примеры Жерара Морено, а без него умельца сделать решающее касание не нашлось. Важное открытие перед Евро, кстати.

Что касается Португалии, то ей нужно срочно прибавлять и что-то менять. Сегодня она выглядела даже хуже, чем в Киеве, когда проиграла нашим 1:2.

Мадрид. "Ванда Метрополитано"

Испания - Португалия - 0:0

Испания: Симон - М. Льоренте, Лапорт (Д. Льоренте, 79), Пау Торрес (Эрик Гарсия, 62), Гайя - Алькантара (Педри, 62), Бускетс (Родри, 62), Фабиан Руис (Коке, 75) - Сарабия (Морено, 75), Мората, Ферран Торрес

Португалия: Патрисиу - Семеду, Фонте, Пепе (Карвалью, 59), Геррейру (Нуну Мендеш, 81) - Сержиу Оливейра (Бруну Фернандеш, 59), Данилу - Ренату Санчеш (Рафа Силва, 70), Жоау Феликс (Поте, 46), Диогу Жота (Палинья, 70) - Роналду

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