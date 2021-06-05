Ницца выкупит у Барселоны провалившегося защитника - СМИ

"Ницца" в ближайшие дни выкупит у "Барсы" контракт центрбека Жан-Клэра Тодибо. Об этом пишет журналист Radio Catalunya Жерар Ромеро.

21-летний защитник последние полгода выступал за "Орлят" на правах аренды и провел 15 матчей (1 гол) в Лиге 1. За его выкуп "Ницце" придется заплатить 8,5 млн евро плюс еще 7 млн в качестве бонусов.

Тодибо принадлежит "Барселоне" с января 2019-го, но с тех пор провел за клуб лишь 5 матчей, не выдержав конкуренции со стороны Пике, Ленгле, Юмтити, Мингесы и Араухо.

Ранее сообщалось, что новым тренером "Ниццы" может стать наставник чемпионского "Лилля" Кристоф Гальтье.