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Ницца выкупит у Барселоны провалившегося защитника - СМИ
Жан-Клэр Тодибо, похоже, задержится в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
"Ницца" в ближайшие дни выкупит у "Барсы" контракт центрбека Жан-Клэра Тодибо. Об этом пишет журналист Radio Catalunya Жерар Ромеро.
21-летний защитник последние полгода выступал за "Орлят" на правах аренды и провел 15 матчей (1 гол) в Лиге 1. За его выкуп "Ницце" придется заплатить 8,5 млн евро плюс еще 7 млн в качестве бонусов.
Тодибо принадлежит "Барселоне" с января 2019-го, но с тех пор провел за клуб лишь 5 матчей, не выдержав конкуренции со стороны Пике, Ленгле, Юмтити, Мингесы и Араухо.
Ранее сообщалось, что новым тренером "Ниццы" может стать наставник чемпионского "Лилля" Кристоф Гальтье.
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