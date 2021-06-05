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Анчелотти: Я буду работать на максимуме
Тренер поделился своими впечатлениями после назначения на пост коуча мадридцев
Новый наставник "Реала" Карло Анчелотти поделился эмоциями после возвращения в клуб:
"Я очень рад тому, что вернулся. У меня прекрасные воспоминания о том времени, что я провел в "Реале". За два года мы добились больших успехов. Это очень важно. Я возвращаюсь домой. Я воодушевлен. Хочу вложить всю энергию и вывести "Реал" на самый высокий уровень.
Я чувствую ответственность, энтузиазм. Я буду работать на максимум. Мы знаем, каковы цели "Реала" каждый год. Мы постараемся достичь их, используя мой опыт и энергию. Я очень рад вернуться, потому что люблю этот клуб. Я очень счастлив. Сложно объяснить, что я чувствую.
"Реал" – это самый престижный клуб мира. Я очень хорошо чувствовал себя здесь. Это незабываемо. Я возвращаюсь с еще большим опытом. Я хорошо знаю "Реал", команду. С некоторыми игроками я уже встречался. Мы хорошо поработаем.
Нужно каждый день стараться становиться лучше. Я получил положительный опыт в Германии, Италии и Англии. Опыт помогает тебе расти. Я вернулся в "Реал" с 6-летним опытом. Надеюсь, это поможет клубу.
Тренер не может побеждать в одиночку. Победа – это сочетание усилий тренера, игроков и клуба. Я думаю, что опыт очень важен, но молодые игроки тоже имеют большое значение, потому что они добавляют энтузиазма и страсти.
Когда я пришел в "Реал" впервые, к нам присоединились четыре игрока из "Кастильи". Смесь молодости и опыта привела нас к большим успехам в прошлом. Надеюсь, так будет и сейчас", – сказал Анчелотти.
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