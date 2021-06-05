Хави: Я уже дважды отказывал Барселоне

Экс-игрок "Барселоны" Хави, который сейчас тренирует "Аль-Садд" из Катара, рассказал о его вероятном назначении на пост главного тренера каталонцев:

"Я прилетел в Барселону, а журналисты этого ждали. Как только я приезжаю в город, люди пишут мне кучу сообщений. Мне ничего не говорили по этому поводу, потому что, во-первых, у клуба есть тренер, и это Куман. Его надо уважать. Во-вторых, я не тороплюсь становиться тренером "Барсы".

Когда придет время, мы оценим ситуацию и примем решение. Несколько лет назад все шло к назначению, но момент был неправильным. "Барса" приходила ко мне, но ситуация не была подходящей. Никакой спешки.

К счастью или к сожалению, но я уже дважды отказывал "Барселоне". Это связано с различными обстоятельствами. Семья, профессиональная сторона вопроса, контракт... Сложно говорить об этом, ведь я фанат "Барсы", но момент тогда не был подходящим", – сказал Хави.