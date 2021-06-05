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Хави: Я уже дважды отказывал Барселоне
Звезда "сине-гранатовых" не мог договориться со своим прежним клубом
Экс-игрок "Барселоны" Хави, который сейчас тренирует "Аль-Садд" из Катара, рассказал о его вероятном назначении на пост главного тренера каталонцев:
"Я прилетел в Барселону, а журналисты этого ждали. Как только я приезжаю в город, люди пишут мне кучу сообщений. Мне ничего не говорили по этому поводу, потому что, во-первых, у клуба есть тренер, и это Куман. Его надо уважать. Во-вторых, я не тороплюсь становиться тренером "Барсы".
Когда придет время, мы оценим ситуацию и примем решение. Несколько лет назад все шло к назначению, но момент был неправильным. "Барса" приходила ко мне, но ситуация не была подходящей. Никакой спешки.
К счастью или к сожалению, но я уже дважды отказывал "Барселоне". Это связано с различными обстоятельствами. Семья, профессиональная сторона вопроса, контракт... Сложно говорить об этом, ведь я фанат "Барсы", но момент тогда не был подходящим", – сказал Хави.
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