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Хави: Я уже дважды отказывал Барселоне

Испания
(1 голосов)

Звезда "сине-гранатовых" не мог договориться со своим прежним клубом

Хави: Я уже дважды отказывал Барселоне

Новина українською

Экс-игрок "Барселоны" Хави, который сейчас тренирует "Аль-Садд" из Катара, рассказал о его вероятном назначении на пост главного тренера каталонцев:

"Я прилетел в Барселону, а журналисты этого ждали. Как только я приезжаю в город, люди пишут мне кучу сообщений. Мне ничего не говорили по этому поводу, потому что, во-первых, у клуба есть тренер, и это Куман. Его надо уважать. Во-вторых, я не тороплюсь становиться тренером "Барсы".

Когда придет время, мы оценим ситуацию и примем решение. Несколько лет назад все шло к назначению, но момент был неправильным. "Барса" приходила ко мне, но ситуация не была подходящей. Никакой спешки.

К счастью или к сожалению, но я уже дважды отказывал "Барселоне". Это связано с различными обстоятельствами. Семья, профессиональная сторона вопроса, контракт... Сложно говорить об этом, ведь я фанат "Барсы", но момент тогда не был подходящим", – сказал Хави.

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В статье: Барселона Хави Аль-Садд (Доха)
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.06.2021 в 14:48
Хаві не перейде поки чмося доїть барсу, як коровку. Низькорослий ненажера вже відібрав золоті м'ячі в кращого пасувальника на 10метрів, чим його та Іньєсту присоромив. Хаві вже не дасть дурному гному ще й тренерську кар' єру занапастити.
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