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Барса не расплатилась до конца с Лас-Пальмасом за трансфер Педри
Каталонцы должны 5 млн + возможные бонусы
AS
Президент "Лас-Пальмаса" Мигель Анхель Рамирес сообщил, что каталонская "Барселона" не рассчиталась до конца с клубом за трансфер
"Барселона" еще не до конца рассчиталась за трансфер полузащитника Педри, сообщил президент "Лас-Пальмас" Мигель Анхель Рамирес.
"На сегодняшний день трансфер Педри оценивается в 12 миллионов евро, но мы получили от "Барселоны" только 7 миллионов. Мы надеемся, что за счет бонусов мы получим за Педри значительно больше 20 миллионов евро, но всему свое время. Нужно подождать", – рассказал Рамирес.
В текущем сезоне испанской Ла Лиги Педри принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 ассиста.
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