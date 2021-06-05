Барса не расплатилась до конца с Лас-Пальмасом за трансфер Педри

Президент "Лас-Пальмаса" Мигель Анхель Рамирес сообщил, что каталонская "Барселона" не рассчиталась до конца с клубом за трансфер

"Барселона" еще не до конца рассчиталась за трансфер полузащитника Педри, сообщил президент "Лас-Пальмас" Мигель Анхель Рамирес.

"На сегодняшний день трансфер Педри оценивается в 12 миллионов евро, но мы получили от "Барселоны" только 7 миллионов. Мы надеемся, что за счет бонусов мы получим за Педри значительно больше 20 миллионов евро, но всему свое время. Нужно подождать", – рассказал Рамирес.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги Педри принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 ассиста.