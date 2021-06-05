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Анчелотти: В Реале требуем играть в захватывающий, качественный и интенсивный футбол

Испания
(2 голосов)

"Папа Карло" вспомнил "Десиму"

Анчелотти: В Реале требуем играть в захватывающий, качественный и интенсивный футбол

ФК "Реал" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти вспомнил победу в Лиге чемпионов 2014 со "сливочными".

"В этом клубе мы требуем играть в атакующий, захватывающий, качественный и интенсивный футбол. Таков стиль игры. Ничего не изменилось.

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Помню Десиму как огромный успех, потому что тот сезон был очень хорошим. Мы играли хорошо в каждом матче, а также в очень сложном финале против "Атлетико". Прекрасно помню ночь на площади Сибелес. Это было невероятно приятно", – рассказал итальянец.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (6)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.06.2021 в 13:11
Если бы ещё итальянский тренер вспомнил, что во время гола Рамоса, в финале ЛЧ 2014 года был фол Бейла на Хуанфране. Локтем в челюсть не слабо заблокировал того. И свободный от опеки Рамос сравнял счёт. Будь уже тогда VAR, и речи не могло быть, что трофей у Реала.
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+1
-3
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Loader (Днепр)
06.06.2021 в 18:46
Согласен. Но.. Десятилетие Переса. Парниша даже сейчас с суперлигой имеет всех.
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0
-2
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Loader (Днепр)
06.06.2021 в 11:20
Анчелотти сможет. Это не печальный Моур, за что его и задвинули в свое время.
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+1
-1
Comment06 (Украина)
06.06.2021 в 09:30
А еще был "искренний футбол" Эдуарда Малофеева!
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.06.2021 в 10:00
И "сексуальный футбол" Гуллита)))
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.06.2021 в 13:08
Ой, шизофреник анестезия про секс заговорил... Что, в гей клубе мадридасов - "Задом наперед" ты уже за своего?
0
-3


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