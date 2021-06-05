Анчелотти: В Реале требуем играть в захватывающий, качественный и интенсивный футбол

Если бы ещё итальянский тренер вспомнил, что во время гола Рамоса, в финале ЛЧ 2014 года был фол Бейла на Хуанфране. Локтем в челюсть не слабо заблокировал того. И свободный от опеки Рамос сравнял счёт. Будь уже тогда VAR, и речи не могло быть, что трофей у Реала.