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Анчелотти: В Реале требуем играть в захватывающий, качественный и интенсивный футбол
"Папа Карло" вспомнил "Десиму"
ФК "Реал" / Автор неизвестен
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти вспомнил победу в Лиге чемпионов 2014 со "сливочными".
"В этом клубе мы требуем играть в атакующий, захватывающий, качественный и интенсивный футбол. Таков стиль игры. Ничего не изменилось.
Помню Десиму как огромный успех, потому что тот сезон был очень хорошим. Мы играли хорошо в каждом матче, а также в очень сложном финале против "Атлетико". Прекрасно помню ночь на площади Сибелес. Это было невероятно приятно", – рассказал итальянец.
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