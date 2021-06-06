Бензема - об Анчелотти: Мне нравится его философия

Нападающий "Реала" Карим Бензема поделился своими мыслями о назначении Карло Анчелотти на пост наставника мадридской команды.

- Анчелотти очень верил в тебя. Что думаешь о его возвращении?

- Отличные новости. Мы – игроки и болельщики – хорошо знаем его. Он отличный тренер. Мне нравится его философия – то, как он видит футбол, как управляет и руководит командой. Он хочет выиграть все трофеи, – сказал Бензема.