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Бензема - об Анчелотти: Мне нравится его философия
Игрок рад возвращению в команду опытного тренера
Фото: Real Madrid
Нападающий "Реала" Карим Бензема поделился своими мыслями о назначении Карло Анчелотти на пост наставника мадридской команды.
- Анчелотти очень верил в тебя. Что думаешь о его возвращении?
- Отличные новости. Мы – игроки и болельщики – хорошо знаем его. Он отличный тренер. Мне нравится его философия – то, как он видит футбол, как управляет и руководит командой. Он хочет выиграть все трофеи, – сказал Бензема.
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Источник:Marca
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.06.2021 в 15:01
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Dr. House (Поділля)
06.06.2021 в 15:06
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Рагуль (Kocтопiль)
07.06.2021 в 08:14
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