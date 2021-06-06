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Бензема - об Анчелотти: Мне нравится его философия

Испания
(1 голосов)

Игрок рад возвращению в команду опытного тренера

Бензема - об Анчелотти: Мне нравится его философия

Фото: Real Madrid

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема поделился своими мыслями о назначении Карло Анчелотти на пост наставника мадридской команды.

- Анчелотти очень верил в тебя. Что думаешь о его возвращении?

- Отличные новости. Мы – игроки и болельщики – хорошо знаем его. Он отличный тренер. Мне нравится его философия – то, как он видит футбол, как управляет и руководит командой. Он хочет выиграть все трофеи, – сказал Бензема.

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В статье: Карим Бензема Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.06.2021 в 15:01
Красиво подлизал. Мадридские девчонки все такие.
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+1
-3
Dr. House (Поділля)
06.06.2021 в 15:06
Алень, подлизываешь ты в трусиках у своего руковводителя. И ещё всё лижут одному футболисту в ФК БДСМ (Барселонские Друзяки Самого Месси)
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+1
-2
Рагуль (Kocтопiль)
07.06.2021 в 08:14
Ти що з глузду з’їхав ? Що ти мелеш приблуда?
0
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