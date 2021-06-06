Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симеоне в ближайшие дни подпишет новый контракт с Атлетико
До 2024 года
Marca
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне принял решение остатся в стане "матрасников". Об этом сообщает испанское издание As.
По информации источника, аргентинский коуч в ближайшее время подпишет новое соглашение с клубом, которое будет рассчитано до конца сезона 2023/24.
Напомним, 51-летний специалист работает в мадридском клубе с 2011-го года. Под руководством Диего "Атлетико" завоевал 8 кубков, среди которых два чемпионства в Испании, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
- "Это опасная дорожка". В Госдуме РФ возмущены решением УЕФА по форме сборной Украины
- УЕФА ответил на претензии России по поводу формы сборной Украины
- Легионер Динамо заинтересовал Эйбар
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО