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Симеоне в ближайшие дни подпишет новый контракт с Атлетико

Испания
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До 2024 года

Симеоне в ближайшие дни подпишет новый контракт с Атлетико

Marca

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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне принял решение остатся в стане "матрасников". Об этом сообщает испанское издание As.

По информации источника, аргентинский коуч в ближайшее время подпишет новое соглашение с клубом, которое будет рассчитано до конца сезона 2023/24.

Напомним, 51-летний специалист работает в мадридском клубе с 2011-го года. Под руководством Диего "Атлетико" завоевал 8 кубков, среди которых два чемпионства в Испании, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
As

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