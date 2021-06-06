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Реал не стал штрафовать Зидана из-за преждевременного ухода, хотя это прописано в контракте
Тренер покинул команду без ущерба для себя
Фото: Real Madrid C.F
"Реал" не взыскал с Зинедина Зидана деньги, которые тренер должен был выплатить клубу в случае досрочного ухода.
После возвращения Зидана в "Реал" в 2019-м году мадридский клуб заключил с ним контракт с условием выплаты при досрочном разрыве соглашения. Платить обязали сторону, инициировавшую прекращение действия контракта. Сумма санкции равна 10 млн евро.
Несмотря на это, боссы "сливочных" решили отпустить тренера, не требуя с него выплаты штрафа.
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Источник:BernabeuDigital
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