Барселона изменила предложение по трансферу Мемфиса Депая

Испанская "Барселона" продолжает работу над трансфером нападающего из Нидерландов Мемфиса Депая - игрока "Лиона".

27-летнему форварду предложен 3-летний контракт на улучшенных условиях, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Игрок скоро станет свободным агентом, у него истекает срок соглашения с французским клубом.

Руководство "сине-гранатовых" хочет оформить сделку как можно быстрее, чтобы не повторилась ситуация с полузащитником Жоржиньо Вейналдумом.

Хавбек также должен был перейти к каталонской команде, однако передумал - получил выгодное предложение от "ПСЖ".