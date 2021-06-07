  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона изменила предложение по трансферу Мемфиса Депая
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона изменила предложение по трансферу Мемфиса Депая

Испания
(1 голосов)

Реагируют на случай с Вейналдумом

Барселона изменила предложение по трансферу Мемфиса Депая

Getty images

Новина українською

Испанская "Барселона" продолжает работу над трансфером нападающего из Нидерландов Мемфиса Депая - игрока "Лиона".

27-летнему форварду предложен 3-летний контракт на улучшенных условиях, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Игрок скоро станет свободным агентом, у него истекает срок соглашения с французским клубом.

Читайте такжеРональд Куман останется в Барселоне - уже готовы 2 новые трансферы, - Фабрицио Романо

Руководство "сине-гранатовых" хочет оформить сделку как можно быстрее, чтобы не повторилась ситуация с полузащитником Жоржиньо Вейналдумом.

Хавбек также должен был перейти к каталонской команде, однако передумал - получил выгодное предложение от "ПСЖ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Жоржиньо Вейналдум Мемфис Депай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...