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Барселона изменила предложение по трансферу Мемфиса Депая
Реагируют на случай с Вейналдумом
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Испанская "Барселона" продолжает работу над трансфером нападающего из Нидерландов Мемфиса Депая - игрока "Лиона".
27-летнему форварду предложен 3-летний контракт на улучшенных условиях, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Игрок скоро станет свободным агентом, у него истекает срок соглашения с французским клубом.
Руководство "сине-гранатовых" хочет оформить сделку как можно быстрее, чтобы не повторилась ситуация с полузащитником Жоржиньо Вейналдумом.
Хавбек также должен был перейти к каталонской команде, однако передумал - получил выгодное предложение от "ПСЖ".
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