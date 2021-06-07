Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зимний клубный турнир. Матчи Суперкубка Испании будут проходить в Саудовской Аравии до 2029 года
Королевская федерация футбола Испании объявила о продлении соглашения с Саудовской Аравией на право проведения в этой ближневосточной стране матчей за Суперкубок Испании.
Трофей будет разыгрываться в Саудовской Аравии до 2029 года включительно. Предварительное соглашение заканчивалась в 2026 году.
За это время испанская федерация получит от € 240 до 320 млн. Матчи турнира будут проходить на вторую или третью неделю января, сообщает Marca.
С сезона-2019/2020 Суперкубок Испании проводят по формату "финала четырех": в мини-турнире участвуют
- победитель Кубка Испании
- финалист Кубка Испании
- победитель чемпионата Испании
- серебряный призер чемпионата Испании.
Действующий обладатель трофея - "Атлетик" Бильбао. В матче, состоявшемся 17 января 2021 команда обыграла "Барселону" со счетом 3:2. Матчи этого сезона происходили в Испании из-за пандемии коронавируса.
В следующем сезоне в Суперкубке Испании примут участие мадридские "Атлетико" и "Реал", "Барселона" и "Атлетик" из Бильбао.
Популярное сейчас
- Украина – Кипр 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Украина – Кипр. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
- У Рамоса возник конфликт с руководством Реала
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО