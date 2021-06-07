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Зимний клубный турнир. Матчи Суперкубка Испании будут проходить в Саудовской Аравии до 2029 года

Испания
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Зимний клубный турнир. Матчи Суперкубка Испании будут проходить в Саудовской Аравии до 2029 года

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Королевская федерация футбола Испании объявила о продлении соглашения с Саудовской Аравией на право проведения в этой ближневосточной стране матчей за Суперкубок Испании.

Трофей будет разыгрываться в Саудовской Аравии до 2029 года включительно. Предварительное соглашение заканчивалась в 2026 году.

За это время испанская федерация получит от € 240 до 320 млн. Матчи турнира будут проходить на вторую или третью неделю января, сообщает Marca.

С сезона-2019/2020 Суперкубок Испании проводят по формату "финала четырех": в мини-турнире участвуют

  1. победитель Кубка Испании
  2. финалист Кубка Испании
  3. победитель чемпионата Испании
  4. серебряный призер чемпионата Испании.

Действующий обладатель трофея - "Атлетик" Бильбао. В матче, состоявшемся 17 января 2021 команда обыграла "Барселону" со счетом 3:2. Матчи этого сезона происходили в Испании из-за пандемии коронавируса.

В следующем сезоне в Суперкубке Испании примут участие мадридские "Атлетико" и "Реал", "Барселона" и "Атлетик" из Бильбао.

Читайте такжеВ полуфинале Суперкубка Испании Реал встретится с Барселоной
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В статье: Суперкубок Испании Чемпионат Испании
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