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Главный неудачник испанской Примеры получил нового наставника

Испания
(1 голосов)
Главный неудачник испанской Примеры получил нового наставника

Фото: ФК Ейбар

Новина українською

Гаизка Гаритано стал главным тренером испанского "Эйбара", который занял последнее место в Примере сезона 2020/21 и вылетел в Сегунду.

С наставником подписан контракт на 2 года с возможностью пролонгации на третий.

Гаритано ранее уже тренировал "Эйбар". В сезоне 2012/13 он возглавлял первую команду "оружейников", помог им подняться из Сегунды Б в Сегунду. А в следующем сезоне, 2013/14, добился повышения в Примеру.

Баскский тренер возглавлял команду и в ее первом сезоне в высшем дивизионе, 2014/15. Тогда "Эйбар" сохранил прописку в Примере за финансовых проблем другого клуба - "Эльче".

Гаритано свое время и играл за "Эйбар" (1998-1999, 2001-2005) 135 игр за первую команду, 57 побед, 37 ничьих и 41 поражение.

С 2015 года по настоящее время наставником "Эйбара" был Хосе Луис Мендилибар.

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В статье: Гаиска Гаритано Эйбар
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Комментарии (1)
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culesmierda
07.06.2021 в 22:56
Заголовок прям про путалону, причём здесь Эйбар? Вводите людей в заблуждение
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