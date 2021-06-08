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Гвардиола: Барса отрезками играла чуть ли не лучше всех в Ла Лиге. Куман – идеальный тренер на следующий сезон

Испания
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Прав ли Пеп?

Гвардиола: Барса отрезками играла чуть ли не лучше всех в Ла Лиге. Куман – идеальный тренер на следующий сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своим мнением о выступлениях каталонцев, а также прокомментировал работу Рональда Кумана. Цитирует испанца Marca.

"Отрезками "Барселона" играла очень хорошо, показывала чуть ли не лучший футбол в Испании. Она проиграла Ла Лигу, но была близка к победе, боролась до конца. Зато команда взяла Кубок Испании. Агуэро и Гарсия – прекрасные приобретения. Это безоговорочный успех. Кун – настоящий бомбардир, а Эрик – бриллиант, о чем я уже сообщил Куману. Он очень умен и будет одним из капитанов команды".

"Я работал в трех клубах, но ничто не сравнится с "Барселоной" и "Реалом", где давление особенно сильное и контролировать ситуацию в одиночку намного сложнее. Мы обсуждали это с Рональдом. Это особенность данной работы. Если не хочешь иметь с этим дело, не берись за нее. Но Куман – сильный человек с опытом, он идеальный тренер на следующий сезон. Я очень рад, что президент тоже в этом убежден. Куман заслуживает продолжить работу в следующем сезоне, когда на трибуны вернутся фанаты. Вторая попытка обычно удается лучше первой".

"Мое будущее? У меня есть еще два года по контракту в Манчестере и я счастлив".

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В статье: Хосеп Гвардиола Рональд Куман Барселона Манчестер Сити
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Источник:
Marca

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