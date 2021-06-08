Реал не будет покупать Мбаппе в ближайшее трансферное окно

"Реал" решил отказаться от идеи покупки форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, пишет AS.

По данным источника, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи четко дал понять, что француз не будет выставлен на трансферный рынок. "ПСЖ" надеется продлить контракт с 22-летним нападающим.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 42 мяча и отдал 11 голевых передач в 47 матчах.