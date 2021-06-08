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Реал не будет покупать Мбаппе в ближайшее трансферное окно

Испания
(1 голосов)

Сливочные решили воздержаться

Реал не будет покупать Мбаппе в ближайшее трансферное окно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" решил отказаться от идеи покупки форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, пишет AS.

По данным источника, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи четко дал понять, что француз не будет выставлен на трансферный рынок. "ПСЖ" надеется продлить контракт с 22-летним нападающим.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 42 мяча и отдал 11 голевых передач в 47 матчах.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
08.06.2021 в 17:03
Ой и дурачина этот мбаппе. Через пару лет будет сам проситься в РМ. Но, мы ещё подумаем..
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+1
-2
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MES QUE UN CLUB
08.06.2021 в 17:47
Подумаем….. а ты на какой должности в Реале? Наверное голубой шут
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0
-1
Dr. House (Поділля)
08.06.2021 в 17:52
Голубой шут, к тому же ещё аленевидный, это как раз у Барсы
0
0
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MES QUE UN CLUB
08.06.2021 в 16:40
А то если бы не Нассер, то купили бы ещё вчера.
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
08.06.2021 в 16:57
Ну, Реал хоть хочет купить приличных игроков, а Барса только свободных и подбирает, да и то, они ,как Вейналдум, не хотят туда идти
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+1
-2
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MES QUE UN CLUB
08.06.2021 в 17:44
Вот именно, что только хочет из года в год. Уже и у Зидана хотелка устала от ожиданий и потому сбежал
0
-1
Dr. House (Поділля)
08.06.2021 в 17:51
А Куман- готов терпеть, кому же он ещё нужен окромя слабенькой Барсы?.Его сейчас удел- это максимум какой-то Твенте)))
0
0


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