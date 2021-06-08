Испания
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Реал не будет покупать Мбаппе в ближайшее трансферное окно
Сливочные решили воздержаться
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал" решил отказаться от идеи покупки форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, пишет AS.
По данным источника, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи четко дал понять, что француз не будет выставлен на трансферный рынок. "ПСЖ" надеется продлить контракт с 22-летним нападающим.
В прошлом сезоне Мбаппе забил 42 мяча и отдал 11 голевых передач в 47 матчах.
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
08.06.2021 в 17:03
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MES QUE UN CLUB
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Dr. House (Поділля)
08.06.2021 в 17:52
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MES QUE UN CLUB
08.06.2021 в 16:40
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Dr. House (Поділля)
08.06.2021 в 16:57
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MES QUE UN CLUB
08.06.2021 в 17:44
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Dr. House (Поділля)
08.06.2021 в 17:51
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