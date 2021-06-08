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ТМ. Испания - Литва 4:0. Такую молодежку можно везти на взрослое Евро

Испания
(1 голосов)

В одни ворота

ТМ. Испания - Литва 4:0. Такую молодежку можно везти на взрослое Евро

Фото: twitter.com/SeFutbol/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вы, наверное, в курсе, что вчера у Серхио Бускетса обнаружили коронавирус, и сборную Испании пришлось закрыть на карантин. Опасная ситуация, ведь до Евро остались считанные дни.

Чтобы не срывать товарняк, испанцы сыграли его молодежкой. Та на прошлой неделе дошла до полуфинала Евро U-21, и парни уже успели разъехаться по курортам. Пресса писала, что их пришлось собирать буквально с пляжей Ибицы. У некоторых даже бутс не было - их пришлось высылать почтой!

И что вы думаете? Литва продержалась против таких испанцев неполные три минуты, после чего Гильямон с центра штрафной вколотил мяч в сетку.

Вообще прибалты сегодня выглядели ужасно. В атаке полное отсутствие моментов и хоть какой-то мысли; в защите - расхлябанность, детские ошибки и несыгранность. По ходу игры не раз посещала мысль: а есть ли в Европе более слабая сборная? Честно говоря, не факт.

Ну а испанская молодежь наслаждалась игрой. Браим Диас удвоил преимущество хлестким ударом со средней дистанции; Миранда реализовал штрафной, перекинув стенку; довершил разгром Хави Пуадо, оставивший не у дел защитника и вратаря. Могло голов быть и больше, но еще 4-5 шансов и даже пенальти "Фурия Роха" не реализовала.

За будущее испанского футбола спокойно: такая молодежка даже на взрослом Евро поборолась бы за выход из группы. Впрочем, может ей и придется это делать, кто знает? Вряд ли Бускетс вообще никого не заразил из партнеров по взрослой сборной…

Леганес. "Бутарке"

Испания - Литва - 4:0

Голы: Гильямон, 3, Браим Диас, 24, Миранда, 53, Пуадо, 72

Испания: Альваро Фернандес (Хосеп Мартинес, 68) - Оскар Хиль (Посо, 46), Мингеса, Гильямон, Кукурелья (Миранда, 46) - Субименди (Бланко, 53) - Браим Диас, Вильяр (Бельтран, 74), Ману Гарсия (Пуадо, 53), Брайан Хиль - Абель Руис

Литва: Шведкаускас - Миколюнас (Гашпуйтис, 62), Бенета, Гирдвайнис, Вайткунас - Мегелайтис, Шимкус (Ласицкас, 71) - Новиковас (Дубицкас, 75), Голубицкас (Элиошус, 71), Вербицкас (Дапкус, 62) - Черных (Петравичюс, 46)

Предупреждения: Черных, 45+2, Вербицкас, 51

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В статье: Испания Литва
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