ТМ. Испания - Литва 4:0. Такую молодежку можно везти на взрослое Евро

Вы, наверное, в курсе, что вчера у Серхио Бускетса обнаружили коронавирус, и сборную Испании пришлось закрыть на карантин. Опасная ситуация, ведь до Евро остались считанные дни.

Чтобы не срывать товарняк, испанцы сыграли его молодежкой. Та на прошлой неделе дошла до полуфинала Евро U-21, и парни уже успели разъехаться по курортам. Пресса писала, что их пришлось собирать буквально с пляжей Ибицы. У некоторых даже бутс не было - их пришлось высылать почтой!

3 - Youngest players to provide an assist for Spain ???????? since at least September 2006:



18 y 126 - Pedri González vs Kosovo in 2021

19 y 125 - Cesc Fàbregas vs Northern Ireland in 2006

20 y 117 - BRYAN GIL vs Lithuania in 2021



Future. pic.twitter.com/NY5hjclw8Q — OptaJose (@OptaJose) June 8, 2021

И что вы думаете? Литва продержалась против таких испанцев неполные три минуты, после чего Гильямон с центра штрафной вколотил мяч в сетку.

Вообще прибалты сегодня выглядели ужасно. В атаке полное отсутствие моментов и хоть какой-то мысли; в защите - расхлябанность, детские ошибки и несыгранность. По ходу игры не раз посещала мысль: а есть ли в Европе более слабая сборная? Честно говоря, не факт.

Ну а испанская молодежь наслаждалась игрой. Браим Диас удвоил преимущество хлестким ударом со средней дистанции; Миранда реализовал штрафной, перекинув стенку; довершил разгром Хави Пуадо, оставивший не у дел защитника и вратаря. Могло голов быть и больше, но еще 4-5 шансов и даже пенальти "Фурия Роха" не реализовала.

1 - Aged 21 years and 128 days, Hugo Guillamón has become the youngest defender to score for Spain ???????? since Sergio Ramos’ two goals against San Marino ???????? in October 2005 (19 and 196). Premiere. pic.twitter.com/Q9TCjyDA6R — OptaJose (@OptaJose) June 8, 2021

За будущее испанского футбола спокойно: такая молодежка даже на взрослом Евро поборолась бы за выход из группы. Впрочем, может ей и придется это делать, кто знает? Вряд ли Бускетс вообще никого не заразил из партнеров по взрослой сборной…

Леганес. "Бутарке"

Испания - Литва - 4:0

Голы: Гильямон, 3, Браим Диас, 24, Миранда, 53, Пуадо, 72

Испания: Альваро Фернандес (Хосеп Мартинес, 68) - Оскар Хиль (Посо, 46), Мингеса, Гильямон, Кукурелья (Миранда, 46) - Субименди (Бланко, 53) - Браим Диас, Вильяр (Бельтран, 74), Ману Гарсия (Пуадо, 53), Брайан Хиль - Абель Руис

Литва: Шведкаускас - Миколюнас (Гашпуйтис, 62), Бенета, Гирдвайнис, Вайткунас - Мегелайтис, Шимкус (Ласицкас, 71) - Новиковас (Дубицкас, 75), Голубицкас (Элиошус, 71), Вербицкас (Дапкус, 62) - Черных (Петравичюс, 46)

Предупреждения: Черных, 45+2, Вербицкас, 51