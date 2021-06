ТМ. Испания - Литва 4:0. Такую молодежку можно везти на взрослое Евро

Вы, наверное, в курсе, что вчера у Серхио Бускетса обнаружили коронавирус, и сборную Испании пришлось закрыть на карантин. Опасная ситуация, ведь до Евро остались считанные дни.

Чтобы не срывать товарняк, испанцы сыграли его молодежкой. Та на прошлой неделе дошла до полуфинала Евро U-21, и парни уже успели разъехаться по курортам. Пресса писала, что их пришлось собирать буквально с пляжей Ибицы. У некоторых даже бутс не было - их пришлось высылать почтой!

3 - Youngest players to provide an assist for Spain ???????? since at least September 2006:



18 y 126 - Pedri González vs Kosovo in 2021

19 y 125 - Cesc Fàbregas vs Northern Ireland in 2006

20 y 117 - BRYAN GIL vs Lithuania in 2021



