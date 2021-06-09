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В ожидании болельщиков: Реал рассматривает возможность переезда на стадион Атлетико

Испания
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Мадридские соседи

В ожидании болельщиков: Реал рассматривает возможность переезда на стадион Атлетико

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" может проводить домашние матчи сезона-2021/22 на "Ванда Метрополитано" – арене соседей по Мадриду и принципиального соперника, "Атлетико". Об этом сообщают испанские издания.

Боссы "меренг" хотят начать новую кампанию уже с болельщиками, матчи на домашней арене "матрасников" будут рассматриваться как промежуточный вариант. На "Ванда Метрополитано" уже могут быть допущены от 20 до 30 тысяч фанатов. По информации источников, "Атлетико" не против данной идеи.

Напомним, реконструкция стадиона "королевского клуб" "Сантьяго Бернабеу" вышла на финальную стадию и может завершиться уже осенью. В прошлом сезоне "Реал" играл домашние матчи на "Альфредо ди Стефано" – скромной арене своей молодежной команды.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Альфредо ди Стефано Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу Ванда Метрополитано
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Источник:
Marca

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