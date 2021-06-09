Серхио Рамос согласился пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в Реале

Защитник Серхио Рамос надеется продолжить карьеру в "Реале", пишет AS.

35-летний испанец рассчитывает еще раз пообщаться с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Если такой разговор состоится, то Рамос, вероятно, примет условия клуба.

Ранее 35-летний защитник несколько раз отказывался от контракта на один год с 10-процентным понижением зарплаты.