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Серхио Рамос согласился пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в Реале

Испания
(1 голосов)

Зарплата игрока может сократиться на 10%

Серхио Рамос согласился пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в Реале

Новина українською

Защитник Серхио Рамос надеется продолжить карьеру в "Реале", пишет AS.

35-летний испанец рассчитывает еще раз пообщаться с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Если такой разговор состоится, то Рамос, вероятно, примет условия клуба.

Ранее 35-летний защитник несколько раз отказывался от контракта на один год с 10-процентным понижением зарплаты.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Комментарии (6)
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Рагуль (Kocтопiль)
09.06.2021 в 18:18
Хлопці ви мого бовдура не бачили? Повинен свиней годувати, а воно десь дрочить. Скотиняка така. Алграбу тварина йди сюди. Вони що всі мадридисти такі дебіли та збоченці?
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0
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.06.2021 в 18:21
О, Многолікій Анус підтягнувся. Очікуємо на Ригала з Блохастим. А там і головний Алєнь не за горами
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+3
0
Algrab (Костопiль)
09.06.2021 в 18:29
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
09.06.2021 в 17:56
Сцыкун А до этого хвост распушил, как кошка перед боем, крылушки расправил, а как только Перес кашлянул, так и хвостик поджал, и к хозяину бегом о коленко потереться
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+1
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.06.2021 в 18:20
Мес, сцикун якраз це Міська, який своїми тіпа уходами шантажує керівництво Барси для вибивання собі нової міліонної зарплати, прекрасно розуміючи, що нікуди він не піде, бо таких тепличних умов як у ФКБ і Ла-Лізі йому ніхто не створить. А Рамос забажав залишитися тільки після того, як повернувся тато Карло, якого під час першої каденції в Реал дуже полюбляли гравці. Так що, Мес, твоє словоблудство розраховане тільки для твоїх алєнів безмозких
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+4
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.06.2021 в 18:53
Зря ти на Лапорту так !
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0
0


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