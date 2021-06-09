Испания
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Серхио Рамос согласился пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в Реале
Зарплата игрока может сократиться на 10%
Защитник Серхио Рамос надеется продолжить карьеру в "Реале", пишет AS.
35-летний испанец рассчитывает еще раз пообщаться с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Если такой разговор состоится, то Рамос, вероятно, примет условия клуба.
Ранее 35-летний защитник несколько раз отказывался от контракта на один год с 10-процентным понижением зарплаты.
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Комментарии (6)
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Рагуль (Kocтопiль)
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