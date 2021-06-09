Испания
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Барселону могут покинуть сразу четыре футболиста
Клуб готов продать этих игроков
"Барселона" в летнее трансферное окно хочет продать сразу нескольких футболистов.
По информации Sport.es, каталонский клуб хочет сократить зарплатную ведомость и планирует расстаться с 5-7 футболистами. Кроме того, продажи некоторых игроков позволят выделить деньги на подписание новых футболистов.
"Блауграну" может покинуть её воспитанник полузащитник Карлес Аленья, нападающий Мартин Брайтвайт, Хуниор Фирпо и Миралем Пьянич.
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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
09.06.2021 в 18:28
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Algrab (Костопiль)
09.06.2021 в 18:34
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