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Барселону могут покинуть сразу четыре футболиста

Испания
(1 голосов)

Клуб готов продать этих игроков

Барселону могут покинуть сразу четыре футболиста

Новина українською

"Барселона" в летнее трансферное окно хочет продать сразу нескольких футболистов.

По информации Sport.es, каталонский клуб хочет сократить зарплатную ведомость и планирует расстаться с 5-7 футболистами. Кроме того, продажи некоторых игроков позволят выделить деньги на подписание новых футболистов.

"Блауграну" может покинуть её воспитанник полузащитник Карлес Аленья, нападающий Мартин Брайтвайт, Хуниор Фирпо и Миралем Пьянич.

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В статье: Миралем Пьянич Барселона Мартин Брайтвайт Карлес Аленья Хуниор Фирпо
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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
09.06.2021 в 18:28
А с каким пафосом в прошлом году представляли Пьянича. А ещё ранее 18-милионного Фирпо, как того, кто заменит на фланге Альбу, а ещё Брайтвейта выдернули из Леганеса в закрытое трансферное окно, похоронив того. Ну а Аленье даже его шепетовский родственничек не помог, насколько он дубовый. И много за этот хлам можно выручить?)))
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Algrab (Костопiль)
09.06.2021 в 18:34
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