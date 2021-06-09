Барселону могут покинуть сразу четыре футболиста

"Барселона" в летнее трансферное окно хочет продать сразу нескольких футболистов.

По информации Sport.es, каталонский клуб хочет сократить зарплатную ведомость и планирует расстаться с 5-7 футболистами. Кроме того, продажи некоторых игроков позволят выделить деньги на подписание новых футболистов.

"Блауграну" может покинуть её воспитанник полузащитник Карлес Аленья, нападающий Мартин Брайтвайт, Хуниор Фирпо и Миралем Пьянич.