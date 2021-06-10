Диктатор Царь Мидас. Президентские выборы в мадридском Реале безальтернативны

В прошлом месяце полномочия Флорентино Переса в качестве президента "Реала" тихой сапой были автоматически пролонгированы до 2025-го года. Как так получилось, если, например, выборы в "Барсе" действительно напоминают бурлящий спортивно-политический котел?

Все очень просто – на выборах президента "Реала" Флорентино Перес оказался единственным кандидатом.

Опять.

Сейчас расскажем, как это работает.

"Царь Мидас" (это прозвище он получил еще 21 год назад) изменил главу клубного Устава относительно президентских выборов в 2012-ом году – потому, что предыдущие гонки за эксклюзивным мандатом давались ему сложно. В 1995-ом году он скандально уступил Рамону Мендосе, пятью годами позже обещал выплатить все долги "Реала" и сделал упор на live-режим футбольного менеджера – так пришла идея "Галактикос", а в 2009-ом году ему пришлось посулить болельщикам т.н. "краков", звездные покупки, главными из которых выступали Криштиану Роналду и Кака.

Но в 2012-ом году Флорентино Перес понял, что выборы в президенты – это слишком затратное, как энергетически, так и финансово, предприятие, поэтому начал менять Устав.

Во-первых, он повысил для президента болельщицкий ценз – срок в качестве сосьо, то есть, официального саппортера, владеющего членской картой, карнет мадридиста. Раньше президентом мог стать человек, который беспрерывно был сосьо "Реала" на протяжении 10 лет.

Отныне стаж составлял 20 лет.

Во-вторых, ранее кандидат в президенты должен был дать финансовые гарантии, которые составляли 15% от годового бюджета клуба. Перес не стал трогать это правило – оно и так подразумевает гигантские деньги, но добавил парочку важных дополнений.

По одному из них деньги кандидата должны быть зарезервированы на его личном счете Банком Испании, что сразу отсекает попытки поручительств разного рода организаций. Кроме того, кандидат должен предоставить финансовые гарантии еще до старта президентской гонки. То есть, грубо говоря, функционер, метящий в президенты "Реала", автоматически должен являться мультимиллионером, иначе он просто не сможет выставить свою кандидатуру.

Такие финансовые условия во всей Испании, согласно исследованию Marca, могут себе позволить всего лишь 442 человека – во всей стране!

Несмотря на то, что Верховный суд Испании одобрил поправки в клубном Уставе лишь в сентябре 2018-го года, у Флорентино Переса попросту нет оппозиции с 2012-го года, а у "Реала" с того же времени только один кандидат на выборах – и мы хорошо понимаем какой именно.

У "Реала" больше 100.000 сосьос – неужели они поддержали поправки в Устав, которые столь явно ведут к узурпации власти?

Конечно же, нет – но и тут "Царь Мидас" придумал хитрую лазейку: по сути, всеобщим голосованием сосьос принимается только одно решение: выборы президента.

За все остальные, "менее важные" резолюции отвечают не сосьос, а компромисариос (делегаты), избранная прослойка из членов клуба. Делегатов всего лишь 2.000 человек, они посещают ассамблеи мадридского "Реала" и являются чрезвычайно лояльными к актуальному президенту – именно от него делегаты получают всяческие ультимативные преференции. Сосьос выступали против новых поправок в Устав бланкос, сосьос выступали против изгнания фирмы Ultras Sur с "Сантьяго Бернабеу", сосьос не одобрили перестройку стадиона под огромный кредит.

Но все это стало возможным, поскольку за все вышеперечисленное голосовали верные администрации делегаты.

В Испании наличествует всего лишь четыре клуба, считающиеся социокультурным и спортивным феноменом – у них нет акционеров, следовательно, эти организации не могут являться зоной частного капитала, а принадлежат собственным болельщикам: "Реал", "Барселона", "Атлетик" и… "Осасуна". Но если в Барселоне, Бильбао и Памплоне все действительно решают сосьос, то в Мадриде это делают люди, подотчетные президенту и от него зависящее: в большинстве случаев они являются исполнителями воли не членов клуба, а президента.

О Флорентино Пересе много чего можно сказать как хорошего (26 титулов, например), так и плохого (карманная роль спортивного директора, или в некоторые годы вообще отсутствие данной должности – еще один диктаторский штрих, зачем нужен человек, отвечающий за трансферы, если все решает президент?).

Но никогда еще со времен великого Сантьяго Бернабеу в "Реале" не было человека, сосредоточившего в своих руках всю полноту власти.

Полвека назад весь мир говорил: "Реал" Мадрид – это Сантьяго Бернабеу".

Сейчас можно сказать: "Реал" Мадрид – это Флорентино Перес".

И ошибки в данном утверждении не будет никакой.

Все фото: Getty Images/Global Images Ukraine